Viterbo, siccità. I produttori di nocciole preoccupati: "Necessario stato di calamità"

Nicola Piermartini 04 agosto 2022 a

a

a

Paesaggi di autunno avanzato nei noccioleti: quantità abnorme di foglie cadute; quelle rimaste sui rami mostrano tinte dal marrone al giallo. E sul calendario scorrono i primi di agosto. L’aspetto autunnale, eloquente della sofferenza estrema delle piante, caratterizza in generale distese amplissime di noccioleti del Viterbese, ma la siccità e le temperature straordinarie, epocali, hanno seviziato il ciclo vegetativo delle piante. Anche il frutto, quindi, risente dell’andamento catastrofico della stagione.

Giugno senza un giorno di pioggia, non era mai successo

Quando le piante hanno urgenza di liquidi per la sopravvivenza, attingono a quelli contenuti nei frutti. Risultato: i frutti stessi rimpiccioliscono, avvizziscono. Spettacolo consueto è notare fronde di colore terra di Siena bruciata tra il fogliame, come se fossero state arse dal fuoco.

Da tempo, dello stesso tenore i discorsi dei nocciolicoltori: si interrogano sulla quantità dei raccolti, sulla resa delle nocciole, sugli effetti dei riflessi stagionali sulle piante. Anche nei fondi dotati di impianti di irrigazione si notano i riflessi dell’accanimento dell’anticiclone africano.

Siccità e carenza d'acqua. Preoccupazione per le località turistiche. Autobotti in vari comuni

Dopo la stagione problematica dell’anno scorso dai punti di vista quantitativo e qualitativo, un’altra annata di passione. Alle spese inevitabili per le lavorazioni, la concimazione, i fitofarmaci, la manutenzione dei mezzi, c’è da aggiungere l’aumento significativo di combustibili, concimi, prodotti vari, pezzi di ricambio. Tutti costi da sostenere senza sapere come sarà il raccolto.

Nessun dubbio sul fatto che esistano tutte le condizioni per richiedere lo stato di calamità naturale.

Siccità, per la ricarica delle falde bisognerà aspettare l'inverno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.