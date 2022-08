Viterbo, sicurezza. L'ordinanza per il decoro urbano estesa a viale Trento

04 agosto 2022 a

Estesa anche a viale Trento l’ordinanza per il decoro urbano. Il provvedimento firmato dalla sindaca Chiara Frontini resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre. “A seguito delle numerose e ripetute segnalazioni pervenute da parte dei cittadini riguardanti le condizioni di degrado esistenti in Viale Trento – spiega la sindaca Frontini – abbiamo voluto dare una prima risposta concreta attraverso un provvedimento a contrasto degli atti di occupazione impropria di spazi pubblici e privati”.

Il provvedimento prevede nello specifico il divieto di: sedersi, sdraiarsi e dormire sul suolo pubblico o a uso pubblico; sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti, delle fontane e dei luoghi di culto; sugli arredi urbani.

È vietato, inoltre, mangiare e bere occupando con alimenti, contenitori, sacchi, carte o altri oggetti il suolo pubblico o a uso pubblico, le soglie, le pavimentazioni, i muretti, gli arredi urbani, i gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti e dei luoghi di culto.

