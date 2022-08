Viterbo, carabinieri. Cambio al vertice della stazione di Farnese. Sterbini in congedo, il luogotenente Violini nuovo comandante

03 agosto 2022 a

Cambio al vertice della stazione dei carabinieri di Farnese. Il luogotenente Claudio Sterbini, comandante per anni, è stato posto in congedo per il raggiungimento dei limiti di età. Al suo posto il pari grado Simone Violini.

Il comandante uscente vanta una lunga carriera nell’Arma: si è arruolato il 13 febbraio 1985. Ha prestato servizio a Napoli e a Roma. Nel 1998 ha assunto il comando della stazione di Latera ee dal 2017 quello dei carabinieri Farnese. Ruolo svolto fino al 30 giugno.

Da qualche giorno, il comando della stazione di Farnese è retto dal luogotenente Simone Violini; il sottufficiale si è arruolato nel 1997. Precedentemente è stato “maresciallo in sottordine” presso a Grotte di Castro, da aprile 2017 a luglio scorso e prima ancora presso la a Sacrofano in provincia di Roma.

“Al luogotenente Sterbini vanno i ringraziamenti dell’Arma dei Carabinieri per la sua continua disponibilità, le apprezzate doti umane e la grande attenzione nella gestione del delicato incarico di comandante di stazione. Al luogotenente Violini l’augurio di servire il territorio e la popolazione con la dedizione e lo spirito di servizio fin qui dimostrati”, si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri di Viterbo.



