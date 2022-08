Viterbo, in 300 si radunano a Blera per un rave. Festa interrotta dalle forze dell'ordine

Beatrice Masci 02 agosto 2022 a

A quasi un anno dal rave party di Valentano, conclusosi con la morte di un ragazzo e l’allontanamento - dopo giorni di trattative - di ottomila persone - la Tuscia ha vissuto, per fortuna solo per una notte, quella di sabato, ore di preoccupazione pensando che quanto accaduto lo scorso Ferragosto potesse ripetersi. Scenario del rave un terreno privato in aperta campagna a Civitella Cesi, frazione di Blera. Erano circa 300 le persone che, grazie al passaparola, si sono date appuntamento sabato sera nell’area individuata e, spiega la Digos, messa a disposizione dallo stesso proprietario. Sono arrivati con camper e auto e hanno installato gli amplificatori. Per fortuna, a differenza di quanto accaduto a Valentano, le segnalazioni sono arrivate alle forze dell’ordine prima che l’organizzazione fosse completata. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e personale della Digos.

Le forze dell’ordine hanno individuato il proprietario del terreno e verificato l’assenza di licenze e permessi, sia per la musica che per la somministrazione di cibo e bevande. Nel frattempo, l’area è stata cinturata per impedire l’accesso di altre persone che via via stavano arrivando. Molte le auto che, vista la presenza di polizia e carabinieri, hanno fatto retromarcia. Per evitare problemi ulteriori, è stata per così dire fatta opera di persuasione, fino a quando tutti i presenti si sono convinti ad abbandonare a zona. Tra loro molti ragazzini di 18 anni, ma anche molti 30enni. All’uscita tutti i presenti sono stati identificati. Arrivavano dalla Toscana, soprattutto l’area del Grossetano, da Roma, in modo particolare i Castelli Romani, e c’erano anche alcuni umbri. L’area è stata completamente sgomberata entro domenica mattina, ma le indagini proseguono.

Non è infatti escluso che alcuni dei partecipanti fossero presenti anche l’anno scorso a Valentano e pochi mesi dopo al rave tra Tarquinia e Tuscania, anche quello, come quest’ultimo, sgomberato prima di iniziare. Ieri mattina, per assistere alle ultime operazioni di sgombero, sul luogo è arrivato anche il sindaco di Blera Nicola Mazzarella, soddisfatto per la conclusione del rave senza danni. “Per fortuna - spiega il sindaco - l’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo, così come le segnalazioni. Del resto, vedere tante auto a bordo strada in un luogo isolato ha destato allarme e preoccupazione tra i cittadini che hanno chiamato i carabinieri di Blera. Subito dopo sono arrivati i rinforzi da Viterbo che hanno consentito di allontanare i partecipanti in modo pacifico”. Essendo state riscontrate violazioni, sia di carattere penale che amministrativo, sono in corso ulteriori accertamenti per meglio definire le specifiche responsabilità, sia degli organizzatori che dei partecipanti.

