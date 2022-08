Viterbo, incendio in appartamento. Ragazza giù dalla finestra: gravissima

Beatrice Masci 02 agosto 2022 a

Due ragazze portate in salvo dai vigili del fuoco mentre una terza è stata vista lanciarsi dalla finestra. Ora è ricoverata a Belcolle, ma le su condizioni sono gravissime. E’ successo ieri in via Montegrappa, nel quartiere dei Cappuccini, a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento al secondo piano del palazzo situato all’angolo tra via Montegrappa e via Monte Santo. L’allarme è stato lanciato da alcuni inquilini poco prima delle 15. Quando i pompieri sono arrivati hanno notato le due ragazze alla finestra che gridavano per richiamare l’attenzione. Con l’ausilio dell’autoscala i vigili del fuoco le hanno raggiunte e, una volta messe al sicuro nel cestello, le hanno portate a terra in tutta sicurezza.

Peggio è invece andata a una terza ragazza. La donna, infatti, hanno raccontato i presenti, è stata vista gettarsi nel vuoto con la borsa. Forse è stata la prima a rendersi conto del pericolo, tanto da valutare che un volo dal secondo piano dello stabile fosse l’unica possibilità che le restava per sfuggire alle fiamme che stavano distruggendo arredi e mobili all’interno dell’appartamento. Il suo volo, però, è finito sopra un’auto in sosta in strada. Un impatto violentissimo. La donna è stata soccorsa dal 118 è trasferita a Belcolle. E’ stata ricoverata con diverse fratture e ferite. Le sue condizioni, come detto, sono estremamente gravi. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, con un’autobotte e un’autoscala. I pompieri hanno lavorato per diverso tempo per domare le fiamme, nel frattempo tutti gli inquilini erano stati fatti allontanare per valutare la situazione e mettere in sicurezza lo stabile. Importanti i danni causati dall’incendio all’appartamento del secondo piano nel quale si sono sviluppate le fiamme, a quanto pare da un cestino della carta.

Ma gravi anche le conseguenze per gli altri. Una volta spento l’incendio, è partita la perizia per valutare la situazione, operazione necessaria per consentire il ritorno a casa degli inquilini o dichiarare inagibile gli appartamenti maggiormente danneggiati. I vigili del fuoco dovranno inoltre stabilire con esattezza da dove è partito il fuoco e le cause. Non si esclude, al momento, che si tratti di un incendio doloso.

