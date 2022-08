Viterbo, frana a Roccalvecce. Mercoledì la sindaca Frontini nella frazione

01 agosto 2022 a

"Mercoledì 3 agosto, alle ore 18.30, sarà presente a Roccalvecce, presso il sito della frana, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini per un incontro con la cittadinanza in relazione alla frana stessa, che interessa il borgo e lo divide in due dal 6 febbraio scorso". Ad annunciarlo in una nota è il Comitato spontaneo cittadini di Roccalvecce.

"Oltre agli enormi disagi che sta subendo la popolazione: chi vuole accedere al paese, anche per visite dal medico di base, è costretto a transitare per Sant'Angelo di Roccalvecce oppure Grotte Santo Stefano, allungando il tragitto di molti chilometri, lo stesso vale per la spesa alimentare e per tutte le altre esigenze, il servizio di trasporto pubblico è di fatto non fruibile, lo stesso si ferma a circa 1500 metri dal paese, con enorme disagio per la popolazione anziana, il tratto interessato dalla frana costringe eventuali mezzi di soccorso a transitare per una strada interpoderale che collega Roccalvecce a Sant'Angelo e Grotte Santo Stefano che presenta una carreggiata estremamente ridotta, allungando i tempi d’intervento".

"La vicenda è nota da tempo - concludono dal comitato -, nulla è stato fatto per la risoluzione e recentemente è stata oggetto del maxiemendamento, poi bocciato in consiglio comunale per l’assestamento di bilancio".

