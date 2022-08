Open day anagrafe Viterbo, 300 pratiche evase in due week-end

01 agosto 2022 a

a

a

Secondo Open Day Anagrafe concluso con risultati eccellenti. Massima adesione dei viterbesi che si sono recati a rinnovare i propri documenti: più di 150 cittadini hanno avuto modo di chiudere le loro pratiche nelle mattine di sabato 30 e domenica 31 luglio, per un numero complessivo di oltre 300 pratiche evase in due weekend di open day.

Anagrafe, open day. Aperture straordinarie in via Garbini

“Anche questo weekend abbiamo avuto tantissimi riscontri positivi per questo servizio così richiesto” – dichiara la sindaca Chiara Frontini – “Ringrazio il personale e il Comandante Mauro Vinciotti per la cura e l’attenzione che hanno messo in questo servizio straordinario”. Un lavoro supportato dai consiglieri delegati, che hanno provveduto anche alla pulizia delle vetrate dell’ingresso degli uffici anagrafe, affiggendo un unico manifesto con tutte le informazioni necessarie per i cittadini per richiedere i documenti.

Open day anagrafe, decine in fila sotto il sole

Insieme all’Assessora Katia Scardozzi, è stata importante la presenza dei consiglieri Onofri, Tonnicchi, Buzzi, Ciorba, Purchiaroni, Rossi e Croci. “In questo secondo weekend abbiamo anche somministrato dei questionari di customer care per dare la possibilità ai cittadini di valutare il servizio. Grazie di cuore ai volontari dell’ADIVO che sono poi stati affiancati domenica dalla Protezione Civile che si sono messi a disposizione anche per la consegna dei questionari”. “Questo secondo weekend – conclude la Sindaca - della prima iniziativa sui servizi anagrafe fa parte di un quadro più ampio di progetti che daranno risposte concrete alla città”. Open Day Anagrafe tornerà anche il 17 e 18, il 24 e 25 settembre.

Anagrafe aperta la domenica, altolà dei sindacati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.