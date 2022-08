Viterbo, notte bianca. Migliaia di persone nel centro storico

B. M. 01 agosto 2022 a

Comunque la si voglia chiamare: Notte bianca o Viterbo Bella di Sera (come preferisce la sindaca Chiara Frontini) è stata un successo. Un grande successo. Per una sera la città ha fatto il pieno di persone, viterbesi e turisti, che hanno ballato, cantato, saltato, visitato musei e il palazzo comunale, tanto che in alcuni momenti il transito era reso difficoltoso. Una serata all’insegna del divertimento a 360 gradi, con il Corso e piazza del Plebiscito punti focali degli eventi.

Il collante, oltre alla voglia di uscire e riappropriarsi della città, è stata la musica. In piazza Fani si è esibita la cover di Vasco Rossi, mentre la disco music ha fatto il pienone in piazza del Comune. In piazza della Repubblica, invece, i viterbesi si sono scatenati al ritmo dei brani latino-americani. E poi ancora giocolieri, mangiafuoco e bolle di sapone per la felicità dei bambini e non solo. Per tutta la sera, inoltre, si sono viste persone in fila in attesa di poter entrare a visitare il museo sotto ai portici e il palazzo comunale che è rimasto aperto.

Molti negozi, all’inizio titubanti, si sono convertiti all’orario no-stop tanto che da Scuderi, ad esempio, ad un certo punto è stato deciso di vendere con lo sconto del 50% solo per sabato sera. Inutile dire che la Notte bianca è stato un successo anche per gli affari. Intorno alle 23 anche la sindaca Frontini, insieme alla presidente del consiglio comunale, Chiatti, e alcuni assessori, si sono mescolati alla folla. Ma le sorprese non sono finite sabato notte. Infatti, ieri mattina, al risveglio, si è trovata la città pulita. Questo grazie al continuo e incessante lavoro degli operatori ecologici che sono passati con regolarità, per tutta la serata, a svuotare i cestini dei rifiuti, che, di fatto, non sono mai stati pieni.



