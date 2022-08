Viterbo, aumenti dei prezzi. Cresciuto delll'8% in un anno il costo della vita nella Tuscia

Massimiliano Conti 01 agosto 2022 a

Sfiora l’8% l’aumento del costo della vita registrato nell’ultimo anno a Viterbo. E’ quanto emerge dagli ultimi dati Istat sui prezzi al consumo per l’intera collettività nelle varie categorie merceologiche. Di quanto la fiammata inflazionistica stia bruciando stipendi e risparmi, se ne erano già accorte un po’ tutte le famiglie viterbesi alle prese con un carrello della spesa e con bollette sempre più care. A certificarlo, nero su bianco, ora sono anche i dati dell’istituto di statistica. Prendendo come base il valore 100 riferito ai prezzi al consumo del 2015, nel giugno del 2021 – cioè prima della crisi energetica e dello scoppio della guerra in Ucraina – l’indice generale a Viterbo era di 103,2. A giugno di quest’anno è stato di 111,1. Gli incrementi sono stati contenuti almeno fino all’autunno scorso. Da allora è iniziata invece una vera e propria spirale inflattiva.

A ottobre l’indice generale era di 104,2, il mese successivo di 105,2. Dopo un dicembre senza grosse fiammate, nonostante le feste natalizie di mezzo, i prezzi hanno rimesso il turbo a gennaio: 106,9. A febbraio eravamo già a 108,3, a marzo a 109,5. Ad aprile c’è stata addirittura una battuta d’arresto con l’indice che è ripiegato a 109,4. Quindi un nuovo balzo tra maggio e giugno. La stangata più pesante c’è stata ovviamente sulle spese per l’abitazione, l’acqua, l’elettricità, il gas e altri combustibili: l’indice è passato dal 106,1 del giugno 2021 al 131,1 di quest’anno. Sono schizzati alle stelle anche i prodotti alimentari, con l’indice che è lievitato in 12 mesi da 106,5 a 119 di quest’anno. Sul versante dell’abbigliamento e delle calzature gli aumenti sono stati invece tutto sommato contenuti - da 101,6 a 102 – mentre in controtendenza si pongono i settori delle comunicazioni (da 82,3 a 79,8) e dell’istruzione (da 80,6 a 77,8).

Grosso modo stabili i prezzi nel campo della ricreazione, degli spettacoli e della cultura (da 100,8 a 100,3), così come nei servizi sanitari (da 99,5 a 100), mentre si sono impennate le spese dei trasporti, per l’ovvia ragione che il costo dei biglietti di auto, bus e treni è legato a quello dei carburanti (da 105,1 a 118,6). Costa circa il 7% in più rispetto allo scorso anno anche andare a cena fuori o pernottare in albergo: l’indice dei prezzi al consumo nei servizi ricettivi e di ristorazione è salito dal 103,1 del giugno 2021 al 110,8 dello stesso mese di quest’anno. Aumenti contenuti nel settore dei mobili e degli articoli per la casa (da 104 a 107,3), mentre se qualcuno pensa di affogare i dispiaceri del carovita nell’alcol o nel fumo di sigaretta sappia che spenderà circa un 2% in più rispetto a un anno fa.

