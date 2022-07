Viterbo, sicurezza. Ordinanza firmata da Frontini: "Vietato vendere bevande in bottiglie di vetro dopo le 22"

31 luglio 2022 a

In vigore da ieri 30 luglio fino al 30 settembre 2022 l’ordinanza della sindaca di Viterbo, Chiara Frontini (n. 9 del 30 luglio 2022), per l’adozione di provvedimenti in merito a bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo, e al consumo di alcolici. È quanto si legge in una nota del Comune di Viterbo. L’ordinanza, sottoscritta dalla prima cittadina in data odierna, riguarda il centro capoluogo e prevede, nello specifico, due distinte situazioni- spiega la nota- Nel dettaglio: per quanto riguarda la vendita e il consumo di bevande in contenitori in vetro o metallo, è fatto divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale; è inoltre fatto divieto per chiunque, dalle ore 22,15 alle ore 6 del giorno successivo, di consumo di bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo.

E ancora, è fatto obbligo ai gestori delle attività che effettuano vendita e/o somministrazione di bevande, di mettere a disposizione dei clienti appositi contenitori differenziati ove conferire i recipienti (bottiglie, lattine, bicchieri di plastica e quant’altro) prima di allontanarsi dal locale o dalle sue pertinenze.

Per quanto riguarda invece l’altra situazione, ovvero il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, l’ordinanza prevede il divieto di somministrare o vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione alcolica dalle ore 00 alle ore 6 del giorno successivo, fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale; è vietato per chiunque, dalle ore 00,15 alle ore 6 del giorno successivo, consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico.

