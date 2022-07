Viterbo, acqua. Ricapitalizzazione Talete, i sindaci attaccano Frontini

Mattia Ugolini 31 luglio 2022 a

Talete, Frontini esce allo scoperto e si espone per la ricapitalizzazione, i sindaci: “Non abbiamo una lira”. A domanda precisa, risposta precisa. Il primo cittadino viterbese mette sul piatto la proposta: “Siano direttamente i Comuni a ricapitalizzare, senza aprire le porte ai privati”. La risposta di alcuni colleghi è lapidaria: “Non c’abbiamo una lira”, testuali parole. Certamente lontane dal politichese aulico, ma tremendamente efficaci ai fini della comprensione. Soprattutto i Comuni di Canepina e Capranica, non vogliono neanche sentire quella parola - “ricapitalizzazione” - quasi fosse una bestemmia.

Talete, nessuna traccia della relazione sui conti

“La situazione di Talete si ripercuote sui nostri bilanci, sconquassandoli”, ha spiegato Aldo Moneta, sindaco canepinese, a cui non piace l’atteggiamento di Frontini: “In quanto soci della Spa abbiamo delle responsabilità, sono anni che facciamo tentativi ma il risultato è stato incassare una delusione dietro l’altra. E ora dobbiamo rinviare ancora questa discussione?”. Lo segue a ruota Pietro Nocchi, che di Talete dovrebbe intendersene in quanto ex presidente della Provincia: “Frontini ci ha chiesto di invalidare la scorsa seduta e, poi, quasi ammette di voler fare ricorso se non dovessimo accontentarla. Tutto è comprensibile, però a me sembra di vivere in una campagna elettorale perenne”.

Talete, i sindaci contro Frontini

Anche Luca Giampieri, di Civita, si dice scettico sulla ricapitalizzazione: “Il Comune di Viterbo ha delle risorse importanti, a fronte dei debiti. Per la sua struttura economica, magari immettere ulteriore capitale in Talete non è un problema, perché ha delle entrate cospicue, ma per i Comuni più piccoli la musica cambia. Anche per Civita, che è il secondo nucleo della provincia. Essendo creditori della società per tre milioni, potremmo al massimo cambiare la voce in bilancio, null’altro”. Insomma, in molti sono contro di lei ma Chiara, donna determinata ed intraprendente, non vuole darsi per vinta. E annuncia due cose molto importanti, ossia la volontà di interloquire in prima persona con Arera (fatto inedito) e con la Regione: “Il finanziamento da 40 milioni non è stato né negato né concesso, l’obiettivo è quello di ottenere una risposta da Arera, qualunque essa sia. Ho già preso appuntamento per parlare la prossima settimana, avere un pezzo di carta ci aiuterà a ragionare”. Dopodiché, il secondo step sarà il dialogo con la Pisana: “Per alleviare le sofferenze di parte corrente, è necessario fare pressioni sulla Regione affinché torni a sostenere le spese dei dearnesenificatori, che incidono ben 9 milioni di euro l'anno e che rappresentano un carico molto pesante sul cashflow della società. Parimenti, perseguire in maniera più incisiva il recupero dell'evasione, che per Talete è 4 volte lo standard tollerato e si attesta intorno al 15%”.

E, in tutto questo, un alleato potrebbe essere il leghista Alessandro Giulivi, che più volte ha manifestato di essere in armonia con Frontini. L’asse Viterbo-Tarquinia potrebbe nascere a breve e, in quel caso, l’alleanza tra due dei tre Comuni con le azioni maggiori non potrebbe essere ignorata dagli altri. Ma, di riflesso, cresce l’irritazione dei comuni più piccoli, capeggiati dalla Provincia. Il presidente Romoli, in assemblea, non ha attaccato Frontini ma Palazzo dei Priori: “Se Talete è in queste condizioni disperate, in cui c’è veramente da mettersi le mani nei capelli, è anche a causa di realtà quali Siit a Robur, difficoltà prese in carico da tutti i sessanta comuni”. La tensione si taglia col coltello e, dall’incontro di Frontini con Arera, potrebbero uscire diverse notizie. Anche in vista del ricorso paventato.

Stop ai privati in Talete. Frontini non vuole mollare

