Viterbo, agriturismo. Bollette energetiche triplicate

Mentre gli alberghi del litorale viterbese sono costretti a fare i conti solo con la carenza di personale, le altre strutture ricettive, in modo particolare gli agriturismi, sono alle prese anche con i rincari di vario genere, visto che spesso, nelle loro strutture, offrono ai clienti i prodotti che coltivano.

A spiegare la situazione è Pietro Serafini, titolare dell’agriturismo Podere Giulio, situato tra Tarquinia e Montalto di Castro. Esordisce parlando di costi, dal momento che gli sono appena state recapitate le bollette energetiche: “L’anno scorso, per due strutture, ho pagato 1.600 euro, ora ho tra le mani due bollette di 5 mila euro. E per fortuna ho appena cambiato gestore”.

Non solo le bollette: “Un chilo di burro costa 10 euro, e vogliamo parlare del gasolio agricolo? Questi sono i problemi con i quali facciamo i conti tutti i giorni”. C’è poi il problema personale: “Problema drammatico, non solo c’è carenza, quello che manca è anche la formazione. Occorre conoscere le lingue, saper trattare con i clienti ed essere gentili”. Serafini, per quanto concerne l’andamento della stagione, è decisamente più positivo: “Va bene, molto bene soprattutto nel fine settimana. Certo, a volte è altalenante, abbiamo avuto alcune disdette a causa del Covid. Purtroppo questo non dipende da noi”.

