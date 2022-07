Viterbo, Covid. Dipendenti positivi, chiude farmacia comunale di Orte

Se.Na. 30 luglio 2022 a

Farmacia comunale di Orte centro chiusa per Covid. Ieri, venerdì 29 luglio, il sindaco ha firmato l’ordinanza che prevede lo stop dell’attività. Il provvedimento si è reso necessario, dopo aver appreso dal servizio epidemiologico della Asl di Viterbo, che il personale dell’organico è risultato positivo e quindi non è possibile garantire l’apertura della stessa almeno fino alla data presunta di guarigione stimata a domenica 7 agosto. Il servizio di reperibilità sarà svolto fino a quella data dalla farmacia Barbagli di Orte Scalo.

Anche nel territorio comunale risulta un aumento significativo dei casi di positività in linea con l’attuale impennata di casi Covid-19 a livello nazionale. Infatti, in base agli ultimi dati forniti dalla Asl di Viterbo, nella giornata di giovedì 28 si sono registrati ben 343 persone attualmente positive al Covid. Per sopperire alla mancanza della farmacia, l’Amministrazione ricorda che, attraverso il Centro Operativo Comunale della Protezione civile, è attivo il servizio di consegna a domicilio dei farmaci rivolto alle persone non autosufficienti e alle persone sole che non hanno la possibilità di spostarsi: per prenotarsi basta telefonare al 3336125478.

Per ricevere i farmaci è necessario essere in possesso di prescrizione medica o codice NRE della ricetta, oltre al codice fiscale. I farmaci verranno consegnati dal personale della Protezione civile, direttamente a casa.

