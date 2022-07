Viterbo, bambino annegato in piscina. Il pm ascolta di nuovo i testimoni

B. D. 30 luglio 2022 a

a

a

Continuano le indagini per fare luce sul tragico incidente che il 20 luglio scorso è costato la vita al piccolo Fabio Guidobaldi, 4 anni e mezzo, annegato nella piscina comunale di Grotte di Castro mentre partecipava alle attività del centro estivo per bambini. Il fascicolo è seguito dal pm Eliana Dolce che nei giorni scorsi ha ascoltato di nuovo alcuni testimoni. Si tratterebbe, da quello che filtra, di persone che erano presenti quella mattina nella piscina gestita dalla cooperativa Factory Sport Castrum.

In attesa dei risultati dell’autopsia - sarebbe stata confermata la morte per annegamento ma bisogna stabilire se ci sono stati dei malori - che non arriveranno prima di settembre, l’attività degli inquirenti in questo momento si sta concentrando, da quello che filtra, principalmente su due aspetti: ricostruire con esattezza quanto avvenuto quella mattina e verificare se nella piscina sono state rispettate le misure di sicurezza per la salvaguardia degli utenti, specie i bambini. Per adesso nel registro degli indagati ci sono tre nomi. Il presidente della società che gestisce la piscina, la bagnina e un’operatrice del centro estivo.

Bambino di 4 anni annega in piscina, indaga la Procura

Il pm, come detto nei giorni scorsi ha ricevuto una prima informativa dai carabinieri della Compagnia di Montefiascone ai quali sono delegate le indagini e il pm ha risentito diverse persone, presenti quella mattina, che erano state già ascoltate dai militari. Altri interrogatori ed attività investigative sono in programma per l’inizio della prossima settimana. Entro Ferragosto l’inchiesta almeno per quanto riguarda questi due aspetti dovrebbe arrivare a una prima svolta. Non va dimenticato infatti che le tre persone indagate sono state iscritte nel registro come atto dovuto perché bisognava svolgere un atto irripetibile come l’autopsia e bisognava dare modo di nominare dei consulenti di parte.

C’è poi tutto il lavoro legato alla parte documentale. Alle carte relative alle autorizzazioni, alla gestione e alle misure di sicurezza acquisite nei giorni scorsi.

Bambino annegato, si indaga per omicidio colposo

In attesa dei risultati di questa primissima fase dell’inchiesta anche i legali coinvolti. Quelli delle parti offese, gli avvocati Antonella Ginanneschi e Pier Paolo Grazini per i genitori del bambino e l’avvocato Antonio Rizzello per la nonna. Poi gli indagati: due sono assistiti dall’avvocato Angelo Di Silvio e uno dall’avvocato Elio Manetti del foro di Roma.

Bambino annegato, oggi i funerali. Ci sono 3 indagati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.