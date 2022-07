Viterbo, guerra. Le profughe ucraine via da San Martino

P. D. 30 luglio 2022 a

Lunedì prossimo le ottanta ucraine ospitate a San Martino dovranno lasciare l’albergo della frazione per trasferirsi in un’altra struttura del capoluogo. Ieri una delegazione in rappresentanza delle profughe si è recata a Roma per incontrare Giulio Fancello, dirigente dell’agenzia regionale della Protezione civile che ha curato fino ad oggi l’accoglienza delle donne a San Martino.

“Purtroppo non ci sono margini di trattativa - racconta Oksana Chyzhovych dell’Associazione Volya -. Le mie connazionali lunedì dovranno trasferirsi in un altro albergo di Viterbo, così come stabilito dal programma di accoglienza. Alcune di loro alla fine saranno costrette ad accettare il trasloco, mentre altre, da quanto ho appreso, hanno deciso invece di ritornare in Ucraina. Va precisato che le ottanta profughe provengono principalmente da territori martoriati dalla guerra, come Kyev, Odessa e Kharkiv, ma nonostante ciò correranno il rischio e rientreranno a casa. Da quanto ho saputo a nulla è valso il tentativo, proposto dalle donne, di rinunciare ad uno dei tre pasti giornalieri per abbassare il budget.

"E’ un vero peccato che non si possa trovare una soluzione che soddisfi tutti - conclude Oksana -, nonostante tutti gli sforzi che sono stati fatti”.

