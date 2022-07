Viterbo, elezioni politiche. Collegi blindati per il centrodestra

Massimiliano Conti 30 luglio 2022 a

a

a

Per il Pd e il suo campo largo, o più che altro santo, le elezioni del 25 settembre a Viterbo rischiano di diventare una Caporetto. In base alle analisi e alle proiezioni che circolano in questi giorni, a cominciare da quella stilata dal prestigioso Istituto Cattaneo, il territorio della Tuscia – che con la riduzione dei parlamentari sarà spalmato su circoscrizioni più ampie rispetto al passato– è destinato a tingersi interamente di blu centrodestra. In pratica, salvo miracoli, non ci saranno deputati o senatori dem (o più genericamente di centrosinistra) a rappresentare l’ultima provincia dell’impero nelle due assemblee di Camera e Senato.

Zingaretti non si dimette. Regionali, si voterà a gennaio

Sono lontanissimi i tempi della XVII legislatura quando in Parlamento sedevano ben sei viterbesi, di cui 5 targati Pd (anche se, va detto, non tutti eletti nei collegi della Tuscia): Giuseppe Fioroni, Alessandro Mazzoli, Donatella Ferranti, Alessandra Terrosi alla Camera e Ugo Sposetti al Senato. Come noto gli italiani voteranno ancora una volta con il Rosatellum, sistema Frankestein, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Complessivamente i posti in palio stavolta sono “solo” 600, 400 alla Camera e 200 al Senato, quindi 345 in meno rispetto ai 945 attuali. Merito (o demerito a seconda dei punti di vista) del taglio dei parlamentari fortemente voluto da quel M5S che ora, in base ai sondaggi, è diventato il classico marito che, forbici alla mano, voleva far dispetto alla moglie. Nel Lazio gli scranni che verranno assegnati sono 54, di cui 36 alla Camera e 18 al Senato. Di questi 54 parlamentari, 20 verranno eletti con l’uninominale (14 alla Camera e 6 al Senato) e 34 con il proporzionale (22 alla Camera e 12 al Senato). Per quanto riguarda la provincia di Viterbo, ci saranno due collegi uninominali e due plurinominali sia per la Camera che per il Senato.. Stavolta - ed è la principale novità - Civita Castellana e i comuni del comprensorio (Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Vallerano, Vasanello, Vignanello, Calcata, Carbognano, Castel Sant’Elia e Corchiano) abbandoneranno la casa madre Tuscia e andranno con Rieti. Al loro posto il sistema integrato di Civitavecchia, che darà vita insieme ai restanti comuni viterbesi all’uninominale Lazio 2 della Camera. Al Senato il distretto civitonico tornerà ad unirsi alla provincia di Viterbo nel maxi collegio U-1, insieme a Rieti e a 38 comuni della provincia di Roma compresi tra il litorale e Roma Nord (da Civitavecchia a Bracciano, da Montelibretti a Manziana, da Cerveteri a Ladispoli, da Rignano a Sacrofano). Nel plurinonimale il collegio della Camera vedrà di nuovo Viterbo e Rieti insieme con la parte nord della provincia di Roma mentre al Senato il mega collegio P2 corrisponde all’intero territorio laziale con l’esclusione di Roma Capitale, di Fiumicino e di Ciampino.

Riconteggio schede, Battisti ora è avanti

“Per stimare i risultati nei collegi uninominali - spiega l’istituto Cattaneo - abbiamo considerato i voti espressi in occasione delle Europee 2019: le più recenti elezioni generali nelle quali si era già verificato il principale flusso di voti rispetto alle politiche del 2018 di cui è necessario tenere conto, cioè il passaggio o il ritorno verso il centrodestra di una metà circa dell’elettorato penta- stellato. Dopo di allora, i sondaggi hanno segnalato vistosi spostamenti tra partiti della stessa area politica, ed in particolare dalla Lega a FdI, ma un equilibrio abbastanza stabile tra le aree. In base ai sondaggi, possiamo ora attenderci lo spostamento di circa un terzo degli elettori che nel 2019 hanno votato per il M5S verso il centrosinistra o verso l’astensione”. Mappe dell’istituto Cattaneo alla mano, la Tuscia è, come detto, il blu dipinto di blu, senza nemmeno una sfumatura di rosso. Ergo, se le proiezioni saranno confermate, il 25 settembre per i gatti del Pd viterbese non ci sarà trippa.

Giallo sul plico che sarebbe stato trovato aperto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.