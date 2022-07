Viterbo, la protesta delle ucraine scatena gli insulti social

29 luglio 2022 a

La protesta delle ottanta profughe ucraine che non vogliono lasciare un albergo di San Martino dove sono state accolte allo scoppio della guerra ha scatenato una bufera sui social. Alla notizia, riportata ieri mattina dal sito on line Viterbonews24.it, si sono aggiunti oltre 260 commenti su Facebook, quasi tutti di questa pasta: “Pretenziose a spese nostre! Rimandiamole e casa loro! Le abbiamo mantenute! Cosa vogliono di più!” e via dicendo.

Toni sprezzanti che non sono passati di certo inosservati, e che cancellano di colpo lo spirito solidale dimostrato anche dai viterbesi subito dopo l’inizio del conflitto in Europa. Intanto la portavoce delle ucraine, Oxana Chyzhovych dell’associazione Volya, che porta avanti la battaglia delle sue connazionali arrivate in città insieme a quaranta bambini, tra uno e 17 anni, al culmine della protesta inscenata mercoledì mattina in piazza del Comune è stata ricevuta dal vice prefetto, Fabio Malerba. Nel corso dell’incontro, come riportato dalla stessa Oxana, Malerba si è messo in contatto con Giulio Fancello, dirigente regionale della Protezione civile - che fino a maggio si è occupata delle profughe prima che la gestione passasse alla Prefettura di Viterbo - che ha chiuso a ogni possibilità di restare almeno fino a dicembre a San Martino.

“La Protezione civile smetterà di pagare la struttura sammartinese - dice Oksana -, quindi o accettano l’albergo viterbese oppure sono libere di fare come vogliono. Perché prioprio loro? Malerba mi ha risposto dicendomi perché la Protezione civile probabilmente ha pensato meglio di trasferirle a Viterbo piuttosto che ad esempio a Rieti, o a Roma o in Calabria. La nuova struttura appena fuori il centro non è però adeguata alle necessità delle profughe - conclude Oksana - che hanno con loro anche alcuni bambini affetti da disabilità e che necessitano di maggiori cure. Albergo e Protezione civile avevano fatto un accordo fino a dicembre, perché non mantenerlo?”.

