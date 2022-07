Talete, i sindaci contro Frontini

Mattia Ugolini 29 luglio 2022 a

Talete, l’assemblea dei sindaci respinge la richiesta di Frontini: la seduta dello scorso 10 giugno non sarà invalidata, i tecnici del Comune sono al lavoro per adire le vie legali. Il sindaco di Viterbo, su mandato del Consiglio comunale, ieri si è recato all’assemblea dell’Ato viterbese per chiedere ai colleghi di annullare la votazione, tenutasi quasi due mesi fa, con la quale è stato deciso di aprire alla cessione del 40 per cento delle quote di Talete a un socio privato. Quasi tutti contrari i Comuni dell’assise, eccezion fatta per i sette che, già a giugno, votarono contro la privatizzazione. Tra questi Tarquinia, con il sindaco Alessandro Giulivi che, al Corriere, dichiara di essere dalla parte di Frontini: “Viterbo non era rappresentata politicamente ma solo tecnicamente, per me si deve riandare al voto per far esprimere un sindaco legittimato dalla fiducia dei cittadini. Siamo ancora in un Paese democratico? Se sì, allora non si può mettere il bavaglio su una decisione del genere al Comune capoluogo”.

Giulivi, poi, lancia la sua proposta: “Io sono contrario alla privatizzazione, sono per la ricapitalizzazione con i soldi dei Comuni, i quali, da quando sono entrati in Talete, hanno risparmiato centinaia di migliaia di euro. Una parte dei bilanci comunali, quella relativa ai soldi risparmiati, deve essere riversata su Talete, altrimenti rischiamo di consegnare la società a dei privati che, un domani, potrebbero aumentare le bollette indiscriminatamente”. Il modello proposto dal primo cittadino tarquiniese, a detta sua, sarebbe già in funzione da altre parti d’Italia: “Nel Nord ed in Toscana, il sistema dei dividendi funziona alla grande. Milano ha una delle bollette più basse d’Italia. Il nostro problema è che Talete ha già iniziato in sofferenza, perché senza economia, e allora dobbiamo chiedere ad ogni Comune di implementare il capitale sociale. I problemi sono tanti, non solo la dispersione idrica ma anche i mancati investimenti sugli impianti, ormai vetusti, e sulle opere idriche in ottica futura. Talete è ancora sanabile, ma basta buttare soldi. Sono tre anni che perdiamo tempo parlando di soci privati”. Totalmente avverso all’asse Frontini-Giulivi è Alessandro Romoli, sindaco di Bassano in Teverina e presidente della Provincia: per lui, non ci sono altre strade percorribili oltre alla cessione delle quote per evitare il fallimento di Talete.

Gli hanno fatto eco, in assemblea, anche Giancarlo Daniele e Salvatore Genova, rispettivamente presidente dell’Ato e ad di Talete, che hanno risposto a Frontini dicendo che ogni alternativa alla privatizzazione è stata vagliata e che l’ipotesi fallimento non è affatto astratta. Secondo alcuni, Daniele e Genova compresi, non sussistono fondamenti giuridici per assecondare la richiesta di Chiara Frontini, ma quest’ultima ha dato comunque indicazione ai dirigenti comunali di sondare il terreno per adire vie legali. Comunque per sapere con certezza se ciò sarà possibile, occorrerà attendere diversi giorni, nel frattempo la tensione resta alta.

