Viterbo, lavori urgenti in via Roma. Notte bianca: tutti i divieti

28 luglio 2022 a

a

a

Sono in corso una serie di lavori urgenti per la sistemazione delle pavimentazioni del centro storico. Laddove necessario si dovrà procedere con l'interruzione della circolazione veicolare. Da questa mattina via Roma sarà chiusa al traffico". A darne notizia è l'assessore ai lavori pubblici Stefano Floris, che aggiunge: “Chiediamo collaborazione e un po' di pazienza ai cittadini. Nella maggior parte dei casi saranno evitate chiusure. Su via Roma si rende necessaria l'interruzione della circolazione veicolare per qualche giorno, verosimilmente fino al prossimo 3 agosto compreso”.

Tutto pronto per la prima notte bianca targata Frontini

Intanto per la Notte bianca in programma sabato ecco tutti i provvedimenti riguardanti sosta e traffico veicolare in occasione dell'evento organizzato dal Comune di Viterbo per sabato 30 luglio. Come riportato nell'apposita ordinanza emanata dalla Polizia locale (n. 571 del 26-7-2022), queste nel dettaglio le principali disposizioni: su Corso Italia e in via Saffi, dalle ore 20 del 30 luglio alle ore 01 del 31 luglio, divieto di sosta con rimozione forzata - su entrambi i lati – per tutte le categorie di veicoli; divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18 del 30 luglio fino alle 01 del giorno successivo anche in via Cavour, nel tratto compreso tra via Annio e piazza del Plebiscito.

Notte bianca, alta adesione dei commercianti

Dalle ore 20 sarà invece interrotta la circolazione veicolare - a tutte le categorie di veicoli - su via Roma, piazza delle Erbe, Corso Italia, via Marconi, piazza della Repubblica, piazza Fontana Grande, via Saffi, via Cavour, piazza del Plebiscito. A partire dalle ore 20 saranno inoltre adottate le seguenti misure di viabilità: il flusso veicolare proveniente da via Garibaldi in direzione piazza del Plebiscito verrà deviato su via delle Fabbriche; i veicoli in sosta in via Cavour (nel tratto compreso tra piazza Fontana Grande e via Annio) potranno defluire esclusivamente in direzione via Annio; i flussi veicolari provenienti da via Ascenzi, via Cairoli, via E. Bianchi e via S. Maria in Volturno verranno deviati in piazza Martiri d’Ungheria, direzione via El Alamein/via Sermonaldo e via S. Maria in Volturno; il flusso di piazza G. Verdi verrà deviato in via G. Matteotti e in via F.lli Rosselli. Sarà facoltà degli agenti di polizia locale e degli altri organi di polizia stradale consentire il transito a particolari categorie di utenti, per comprovate esigenze, in relazione alle condizioni viarie e viabili dei luoghi interessati da tale provvedimento. In caso di necessità, lungo l'ambito viario dell'intera manifestazione potranno essere predisposte ulteriori misure di disciplina della circolazione e della sosta veicolare.

Più controlli della polizia locale la sera e nel week end

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.