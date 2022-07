Notte bianca Viterbo, alta adesione dei commercianti

Alessio De Parri 28 luglio 2022 a

La Notte bianca incassa il sì dei commercianti. Adesione altissima al Corso Italia, un po’ meno nelle altre vie limitrofe del centro, ma a tre giorni dall’iniziativa in programma sabato prossimo, oltre l’80 per cento dei negozi resterà aperto dalle 20 alle 24. Il fulcro dello shopping sarà il Corso, dove fino a ieri su 22 negozi interpellati solo 6 hanno declinato l’invito. Tra le più convinte sostenitrici dell’evento c’è Rita Cappelli, con il suo Dominique: “Sono sempre a favore di manifestazioni che possono ravvivare il centro, anche perché mancano da troppo tempo. Brava la sindaca Frontini, è partita con il piede giusto”. Dopo tanto tempo di nulla, chi lavora nel cuore della città si aspetta una buona risposta da parte dei viterbesi: “La Notte bianca è una specie di anno zero per la nostra categoria - spiega il commerciante Fabrizio Cardoni, ieri mattina in tour tra i negozi per raccogliere adesioni -, un’iniziativa da cui ripartire per rilanciare la parte più bella di Viterbo. Il resto spetterà a noi: sarà indispensabile puntare sempre di più sulla qualità dei prodotti per attirare i clienti in centro, dando una risposta decisa alla sempre maggiore esternalizzazione dello shopping nei centri commerciali periferici”.

Le associazioni di categoria come Facciamo centro, presieduta da Gaetano Labellarte, si stanno mobilitando affinché tutto vada per il meglio: “Dovrà essere una festa per la città - afferma Labellarte - e poco importa che capiti in un sabato di piena estate, con molti viterbesi in ferie. Non è un evento dove puntare solo a fare cassa, ma va visto come un primo passo per rimettere in piedi un piano di sviluppo e di rilancio che è importante per i commercianti, ma fondamentale per la città, che anche per merito di iniziative simili può e deve essere pubblicizzata”. “La Notte bianca deve essere solo l’inizio - spiega Filippo Purchiaroni, di Bizzarri, la storica bottega di dolciumi e prodotti tipici del Corso -. Noi resteremo aperti fino a mezzanotte, ci mancherebbe, e confidiamo che la nuova sindaca e la sua giunta propongano con sempre maggiore frequenza eventi in centro storico, appuntamenti come la Notte bianca ma anche di carattere culturale come mostre, oppure concerti in piazza. Insomma, la manifestazione di sabato deve essere solo la base da cui ripartire, il primo di tanti appuntamenti che il Comune deve programmare nell’arco di un intero anno”. “Il mio negozio sabato notte resterà aperto - spiega Santina Marignoli, di Life Style in via Saffi, a due passi da piazza delle Erbe -. Ci auguriamo che le cose vadano meglio rispetto all’ultima volta, a quella Notte dei regali organizzata lo scorso 18 dicembre dalla precedente amministrazione che purtroppo si è rivelata un flop. So benissimo che tanti viterbesi sono in ferie e che in questi giorni la città si sta svuotando. D’altra parte, però, la nuova giunta si è insediata da un mese e già il fatto di aver proposto l’evento in poco tempo è senza dubbio lodevole”.

La maggior parte dei negozi che, al contrario, resteranno chiusi sono costretti a farlo per cause di forza maggiore. “Tra casi di Covid e personale in ferie non potremo garantire la nostra presenza alla Notte bianca e la cosa ci dispiace parecchio”, fa sapere una dipendente di Luisa Spagnoli. Stessi problemi da Lisi & Bartolomei, centro ottico in piazza Verdi, ma qui in più c’è anche un target che non è da Notte bianca: “La nostra tipologia di negozio non si addice a una manifestazione notturna - afferma il proprietario Alfonso Lisi -. Per questo resteremo chiusi”. C’è invece un altro negozio di ottica, Milioni, che al contrario tirerà avanti fino alle 24: “Sabato notte non mi aspetto chissà quale giro d’affari - rivela Alberto Milioni, uno dei proprietari -, ma comunque ci saremo per fare presenza, come si dice in questi casi, e animare la passeggiata lungo via Marconi”. Infine chi puntava ad un taglio o ad una acconciatura dopo cena rimarrà deluso: “Il mio salone resterà chiuso - afferma Silvia Pontani, di Hair Stylist, in via dell’Orologio Vecchio - ma solo perché non rientra nei canoni di una Notte bianca. A parte questo, però, è importante organizzare manifestazioni che popolano il centro. La città, specie la sera, in questi giorni è spenta. E per questo che ci vogliono iniziative per rianimarla. Non solo sabato, ma sempre”.

