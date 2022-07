Talete Viterbo, nessuna traccia della relazione sui conti

Massimiliano Conti 28 luglio 2022 a

Stanno per mettere sul mercato la pelle dell’orso non solo prima di averlo ucciso ma anche prima di sapere se vale la pena ucciderlo e venderlo. L’orso in questione è Talete, il 40% delle cui quote sta per essere ceduto a un privato, probabilmente Acea, mentre l’uccisione, metaforicamente, vuol dire rinunciare alla gestione totalmente pubblica del servizio idrico. Eppure il Comune di Viterbo nel febbraio 2021 aveva approvato un ordine del giorno che prevedeva, prima di qualunque altra decisione, una due diligence, un’analisi particolareggiata della situazione contabile, fiscale e patrimoniale di Talete, sulla scorta di quella già commissionata dall’ex presidente Bonori nel 2015.

Hai visto mai che la situazione economico-finanziaria non fosse risultata non così tragica da rendere inevitabile l’aumento di capitale tramite l’ingresso dei privati? Al momento una risposta a questa domanda non c’è. Se quell’ordine del giorno è stato infatti recepito nella primavera scorsa dall’amministratore unico Salvatore Genova - il quale ha poi affidato alla Kpmg l’incarico di svolgere l’analisi dei conti alla modica somma di 108 mila euro - la due diligence non è però mai arrivata, anche perché non risulta siano stati indicati termini per la consegna. Fatto sta che all’indomani del Consiglio con cui, martedì la maggioranza e la consigliera di Per il Bene comune Luisa Ciambella hanno detto no alla privatizzazione (con tanto di ipotesi di impugnazione della delibera del 10 giugno approvata dall’assemblea dei soci), alcune domande sorgono spontanee: che fine ha fatto la due diligence? Perché si è deciso di avviare, tramite modifica dello statuto di Talete, il processo che porterà alla cessione del 40% delle quote senza prima attendere le risultanze di quello studio? E perché se, come sottolineato dal dem Alvaro Ricci durante la seduta consiliare, martedì non valeva la pena approvare l’ordine del giorno voluto da Frontini e Ciambella prima di avere in mano la fotografia dei conti della spa, è valsa invece la pena avviare il percorso che porterà a cedere le quote due giorni prima delle comunali nel capoluogo, con Palazzo dei Priori, principale azionista della società, ancora commissariato e quindi costretto ad astenersi? Che fretta c’era in quel caso?

“Non abbiamo l’anello al naso”, hanno detto sia Frontini che Ciambella, nel rivendicare la necessità di approvare subito l’ordine del giorno da loro proposto prima che scadano i 60 giorni per impugnare davanti al Tar la delibera del 10 giugno. C’è però anche qualcos’altro che non torna: sul sito di Talete la determina n. 93 del 9 marzo 2022 con cui la due diligence viene affidata a Kpmg non è leggibile senza password. In compenso si può leggere una determina precedente, la 67 del 21 febbraio, dove l’amministratore unico Genova scrive testualmente “che allo stato attuale e alla luce della situazione che si sta profilando per Talete si rende necessario, per definire la riorganizzazione interna con la cessione delle quote pubbliche ad investitore privato e subentro operativo dello stesso, procedere alla verifica delle voci patrimoniali al 31 dicembre 2021 redigendo ‘Due diligence particolareggiata patrimoniale, finanziaria ed economica della società’ finalizzata alla raccolta e alla verifica delle informazioni economiche e patrimoniali a supporto della valutazione patrimoniale della società”. Quindi Genova dava già per scontata la cessione delle quote e la due diligence, per il manager, diventava solo un modo per valutare gli asset e quindi il valore di Talete. Non era esattamente questo il mandato ricevuto dal suo principale azionista con l’ordine del giorno proposto dalla consigliera Ciambella e approvato a maggioranza nel febbraio 2021. Peraltro nella stessa determina per il servizio di due diligence veniva individuato un valore presunto di 50 mila euro più Iva (contro i 108 mila spesi) e un tempo di 60 giorni. Che a occhio e croce dovrebbero essere già passati.

