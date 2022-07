Viterbo, festa di Santa Marta sul lago di Bolsena con processione delle barche

Danilo Piovani 27 luglio 2022 a

a

a

Preparativi in corso le per celebrazioni patronali di venerdì giorno in cui ricorre la festa di Santa Marta. E’ forte il legame tra i fedeli del paese e la sorella di Lazzaro e di Maria, che proprio in suo onore nel 1.786, fecero erigere la bellissima chiesa parrocchiale, di cui recentemente è stata rifatta la facciata. I cittadini si preparano all’importante avvenimento religioso.

Il programma prevede come da tradizione la sera della vigilia, cioè domani, alle ore 21,30, la tradizionale processione con la statua di Santa Marta, che posizionata su una barca dei pescatori, con il parroco a bordo, partirà dal nuovo porto seguita da altre imbarcazioni e attraverserà tutto lo specchio d’acqua antistante il paese, per sbarcare poi presso il borgo dei pescatori. Ad attendere l’arrivo della patrona, al grido di “evviva Santa Marta”, gridato dalla gente in riva al lago, saranno presenti le autorità cittadine e militari, la popolazione, la banda musicale e i fedeli, che poi accompagneranno la statua in processione per le vie del paese fino alla chiesa parrocchiale.

Motonautica, prevista ai primi di luglio la Cento miglia del lago di Bolsena

Sabato poi si celebrerà la prima messa alle ore 8,30 con un invito alle casalinghe e ai ristoratori di partecipare. Durante il giorno, visita agli infermi, mentre alle ore 21,15 nel campetto dell’Oratorio si svolgerà una messa in onore della patrona, officiata dal vescovo Lino Fumagalli e accompagnata dai canti della schola Cantorum “ Mons. Liberato Tarquini” .

Tutto pronto per la sagra del lattarino

Tanti i nomi di Marta ritornati in auge non solo in paese, in onore della santa patrona. E proprio nella ricorrenza della festa patronale si riapre quella ferita inferta nel 2008, nel cuore dei martani, causata dal furto sacrilego da parte di ignoti, del busto in argento e bronzo di Santa Marta, trafugandolo dentro la chiesa parrocchiale e mai più ritrovato. Ora però don Roberto sta cercando di far realizzare un nuovo busto in argento, che seguirà le linee guida di quello rubato e sarà collocato al suo posto. Una splendida notizia che ha rallegrato i fedeli.

Sagra del lattarino, torna l'evento che celebra il più piccolo pesce di lago

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.