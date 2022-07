Viterbo, Flavio Insigna presenta il suo libro a Castello Orsini di Vasanello

27 luglio 2022 a

Dopo il successo degli spettacoli dello scorso weekend all’Arena, prosegue, anche nel prossimo fine settimana, la rassegna culturale estiva vasanellese.

Due gli appuntamenti da non perdere, entrambi ad ingresso libero, a cura dell’assessorato alla Cultura guidato da Dominga Martines, che si terranno sabato a partire dalle 18 a Castello Orsini.

In apertura l’associazione culturale I Ponti nell’Arte Sator Sator Sator presenterà la visita guidata teatralizzata “In attesa di Giulia Farnese: tracce, memorie e presenze a Vasanello”. Da un’idea della direttrice artistica Stefania Ponti, gli attori Giorgia Trasselli, Nicola Paduano, Roberta Anna, Andrea Lami e Veronica Di Giacobbe porteranno in scena le vicende storiche che si sono succedute nell’imponente dimora che fu residenza anche di Lucrezia Borgia.

A seguire, alle 19, l’attore e conduttore televisivo Flavio Insinna presenterà il suo libro “Il gatto del Papa”. In una Roma senza tempo ma anche estremamente contemporanea, il Papa porta avanti il suo pontificato in maniera “istituzionale”, coadiuvato e indirizzato dal suo camerlengo. Ma l’imprevisto e misterioso incontro con un grosso gatto nero parlante, sarà l’inizio di qualcosa che risveglierà il pontefice dal torpore morale ed emotivo di cui è vittima.

Dal fitto dialogo tra il Papa e il gatto, che si protrarrà per giorni – girovagando dentro e fuori le mura vaticane – emergeranno dubbi, pensieri, rivelazioni che porteranno il pontefice a interrogarsi davvero sull’essenza originaria del suo insostituibile ruolo, quello del “pastore di anime” nel gregge del mondo, fino a conseguenze del tutto inattese. L’appuntamento ha un fine benefico: i proventi delle vendite, infatti, saranno devoluti ad Emergency. Al termine degli eventi è in programma un apericena su prenotazione.



