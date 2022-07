Viterbo, morto dopo volo di dieci metri. Ucraino precipita da Belvedere Tiratò a Civita Castellana

27 luglio 2022 a

Ci aveva provato già un mese fa, ma alcuni passanti lo fermarono mentre si stava per gettare da Ponte Clementino. Ieri mattina, 26 luglio, invece non c’è stato nessuno a fermarlo e l’uomo, un 62enne ucraino da tempo residente nel centro storico civitonico, è precipitato dal Belvedere Tiratò schiantandosi, dopo un volo di una decina di metri, sulla strada sottostante. La vittima, che da tempo soffriva di un malessere interiore, è deceduto sul colpo nel giorno del suo compleanno.

La tragedia si è consumata intorno alle 8 di mattina. Alcuni automobilisti fermi al semaforo che regola il traffico nella parte sottostante al belvedere che costeggia il centro storico nella zona della Madonna delle Piagge hanno sentito un tonfo. voltandosi hanno notato il corpo di un uomo a terra, privo di sensi. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi ma, quando sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri per il 62enne non c’era più nulla da fare. I militari della Compagnia civitonica indagano su quanto accaduto: l’ipotesi è quella del suicidio. Nel punto del Belvedere dove è precipitato l’uomo non sono stati trovati segni di colluttazione. Un gesto volontario che, come detto, l’uomo aveva tentato anche un mese fa provando a gettarsi a Ponte Clementino. Inoltre sembra che lo stesso abbiamo provato a farla finita anche in precedenza. I carabinieri hanno ascoltato i famigliari. Da quello che sembra l’uomo non ha lasciato lettere d’addio, tuttavia da tempo lamentava un malessere interiore che lo aveva portato a mettere in atto gesti autolesionistici.

Per la Tuscia si tratta del terzo suicidio nell’arco di pochi giorni. Venerdì mattina a Montefiascone è stato scoperto il cadavere di un cinquantenne che nella notte precedente, all’interno del suo appartamento, si è impiccato lasciando moglie e figlia.

Il giorno successivo scoperta analoga a Soriano del Cimino nella zona di Sant’Eutizio. Un uomo di 55 anni ha deciso di farla finita impiccandosi. E’ stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento. In entrambi i casi non sono stati trovati dei biglietti.

