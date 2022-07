Viterbo, incendi. Sterpaglie in fiamme a Grotte di Castro e Acquapendente

26 luglio 2022 a

Un’altra giornata decisamente complicata quella di ieri, 25 luglio, sul fronte incendi. Terminata l’emergenza durata per tutto il fine settimana a Bagnoregio ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati per ore ad Acquapendente.

Per cause ancora da accertare intorno alle 14 è divampato un incendio in una zona di sterpaglie lungo la strada vicinale Sant’Angelo. Sono andati in fumo diverse decine di metri quadrati di terreno. L’incendio è diuvampato nei pressi di una casa cantoniera. Sono state impegnate due squadre dei vigili del fuoco e alcuni elementi dei gruppi di volontari della protezione civile. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono andati avanti fino alla tarda serata.

I vigili del fuoco inoltre ieri sono intervenuti, sempre nel primo pomeriggio, a Grotte di Castro. Un incendio è divampato in un terreno di sterpaglie. E’ intervenuta una squadra di vigili del fuoco che ha domato le fiamme e poi portato a termine le operazioni di bonifica.

Intanto continuano gli accertamenti per capire la natura dei tre incendi divampati nel fine settimana a Bagnoregio. Lo stesso sindaco Profili nei giorni scorsi aveva esplicitato i sospetti di una matrice dolosa.



