Viterbo, arte. Apre la galleria La via degli Artisti in via Cardinal La Fontaine

Dall’altra parte del mondo, in California, dove è ritornato dopo il successo di Tuscia in Fiore, Giulio Della Rocca non ci pensa proprio a starsene con le mani in mano. La sua passione per Viterbo, che non lo molla un attimo, lo spinge a trovare nuove forme collaborative per poter essere comunque presente. E così, mentre la sindaca Chiara Frontini insieme ai commercianti organizza la notte bianca il 30 luglio, lui, che di eventi e manifestazioni ne sforna di continuo, ha deciso di aggiungere altro.

Tuscia film fest, omaggio a Morricone

“E’ proprio così, sono tornato di nuovo a progettare per la mia città preferita, e così, in concomitanza con l’iniziativa della notte bianca, ci sarà anche l’inaugurazione della galleria d’arte La via degli Artisti al palazzo a via Cardinal la Fontaine, angolo piazza San Carluccio. Infatti, in contemporanea con Viterbo Bella di Sera, promossa dalla nuova amministrazione, il professor Nuccio Chiossi, eroe di Giochi senza Frontiere, inaugura lo spazio dedicato all’arte, alla voglia di vivere e alla valorizzazione delle nostre eccellenze. L’artista Aurora Colonna Proietti, sarà la prima pittrice in mostra. Ospite a 10 ragazze più 3... possono bastare (giugno 2022 agli Almadiani) ha affascinato tutti con i suoi astratti ricchissimi di colori. Come del resto altri artisti di successo - aggiunge Della Rocca - ha solo avuto bisogno di una piccola spinta per credere sempre di più in se stessa e cimentarsi col mondo delle mostre. All’evento di apertura saranno presenti le pittrici Carla Sozio e Lucia Moscatelli in estemporanea. Come sempre con Tuscia in Fiore, grande spazio alla creatività dei bambini che potranno costruire con i colori e con i Lego. La via degli artisti propone l’arte come espressione della creatività umana e la nuova galleria ne diventa la dimora. Per l’occasione - scrive nella nota Della Rocca - il talentuosissimo Edward Delon si esibirà con brani propri accompagnato da musicisti di strada. Con un misto di orgoglio e massima apertura, la galleria sarà organizzata in due ambienti molto diversi. Una delle stanze, chiamata la Via degli Artisti, sarà dedicata alle attività svolte dall’associazione omonima e presenta la propria collezione permanente. L’altra più grande, chiamata Tuscia in Fiore, sarà invece dedicata ad ospitare mostre d’arte. Locato al centro del centro storico questo spazio dedicato all’arte, oltre a creare una Venue permanente per gli artisti in cerca di spazi espositivi, serve sia per gli appassionati che per i turisti che capitano in zona. La battaglia delle saracinesche tirate giù - spiega ancora Della Rocca - si vince con l’arte e la voglia di fare”.

Naturalmente chi non potrà essere presente o non tollera il caldo di queste giornate potrà assistere alle sue famose dirette facebook. “Certo - spiega Della Rocca - e come sempre sarà una diretta in mondovisione. A ottobre sarò di nuovo in Italia, in questa città bellissima per la quale non smetterò di ideare”.

