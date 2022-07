Viterbo, elezioni regionali: Zingaretti non si dimette. Si voterà a gennaio

Massimiliano Conti 26 luglio 2022 a

Per le regionali non si andrà a votare a ottobre ma quasi sicuramente a gennaio. Dopo alcuni giorni di fibrillazioni, a mettere la parola fine sull’ipotesi di un anticipo autunnale delle elezioni laziali è stato lo stesso presidente Nicola Zingaretti. Interpellato ieri, a latere di un evento in Campidoglio, il governatore ha chiarito che le sue eventuali dimissioni arriveranno solo dopo l’eventuale elezione alla Camera o al Senato.

Nei giorni scorsi, all’indomani della caduta del governo Draghi e dell’ufficializzazione della data delle politiche (25 settembre), Zingaretti aveva rivelato quello che negli ambienti politici era il segreto di Pulcinella, ossia la sua intenzione di candidarsi in Parlamento, avendo praticamente esaurito, insieme ai due mandati, il suo lavoro in via Cristoforo Colombo (se bene o male lo diranno gli elettori).

Lazio, candidato presidente. Il Pd non farà le primarie

Molti addetti ai lavori, conoscendo il personaggio, scommettevano anche sulle sue dimissioni anticipate, già nel giorno della presentazione delle liste, che avverrà il 22 agosto. Il che avrebbe comportato, appunto, l’anticipo di quasi un anno delle elezioni regionali, fissate per il 2023. A tagliare la testa al toro e alle voci ci alla fine ci ha pensato l’interessato: “Sulle mie eventuali dimissioni da governatore della Regione Lazio - ha dichiarato ieri mattina Zingaretti - io credo che anche per il rispetto della legge questo problema ce lo porremo dopo l’eventuale elezione al Parlamento se sarò candidato: sia perché lo prevede la legge in caso di incompatibilità, sia per non scaricare sul governo regionale e sui cittadini del Lazio fibrillazioni e crisi che non dipendono da noi, ma dal quadro politico nazionale”.

Il governatore si dimetterà quindi solo a eventuale elezione già avvenuta, quindi ad ottobre. Eventuale poi per modo di dire, giacché l’ex segretario del Pd otterrà sicuramente dal suo successore Enrico Letta un collegio blindato (si parla del Lazio 1 per la Camera dei deputati). A quel punto le elezioni laziali si svolgerebbero nella prima finestra utile, 90 giorni dopo, cioè a gennaio.

Rifiuti, Regione vara legge sugli Egato

In fibrillazione, in questi giorni, c’erano finiti pressoché tutti i partiti, anche nella Tuscia. “Di elezioni regionali parleremo al momento opportuno, adesso mi sembra prematuro”, aveva dichiarato Mauro Rotelli, deputato di FdI e numero uno dei meloniani viterbesi, commentando qualche settimana fa l’autocandidatura di Giulio Marini alla Pisana. La caduta del governo Draghi e il conseguente ritorno alle urne a fine settembre ha scompaginato un po’ tutti i piani, costringendo i partiti ad accelerare. La data di gennaio, ancora piuttosto lontana rispetto a quella di ottobre, concederà tuttavia un po’ più di tempo. Soprattutto ai 5 Stelle laziali, che sperano, con un po’ più di mesi a disposizione, di poter ricostruire l’alleanza con i dem, dei quali nel Lazio e a Viterbo nell’ultimo anno sono diventati di fatto la ruota di scorta. Letta, all’indomani della caduta del governo Draghi, che ha tra i principali responsabili il presidente pentastellato Giuseppe Conti, è stato netto: mai più con i 5S e requiem per il “campo largo”.

Ma in politica, si sa, mai dire mai né più.

Per quanto riguarda i candidati a succedere a Zingaretti, nel Pd in pole position ci sono l’attuale assessore alla sanità Alessio D’Amato, il vicepresidente Daniele Leodori e l’ex presidente della Provincia Enrico Gasbarra. Nel centrodestra pare sia iniziato il corteggiamento di Luciano Ciocchetti, già vice presidente del Lazio con alle spalle una lunga carriera parlamentare e un pedigree centrista che, secondo alcuni, potrebbe fare la differenza.

Durigon (Lega): "Conquisteremo la Regione"

