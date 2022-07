Viterbo, ubriachi al volante. Ritirate due patenti e decurati 45 punti dalle patenti

26 luglio 2022 a

Continua l’attività di prevenzione e controllo da parte della polizia durante i weekend estivi ed in particolare nelle località della movida notturna nel Litorale e non solo.

Lo scorso fine settimana gli agenti della sezione polizia stradale di Viterbo hanno effettuato nella provincia controlli preventivi al fine di scongiurare le “stragi del sabato sera” nelle strade vicine ai locali notturni. Numerosi i veicoli controllati. Sono state due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica e complessivamente accertate 12 sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, con la decurtazione, in totale, di 45 punti patente.



