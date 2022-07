Jovanotti in concerto, la scenografia del palco realizzata al Poggino a Viterbo

Alessio De Parri 25 luglio 2022 a

a

a

C’è la mano di Viterbo nel Jova Beach Party, l’evento clou della stagione musicale italiana insieme all’intramontabile Vasco Rossi e al fenomeno Maneskin. Le parti più accurate della scenografia dei concerti in spiaggia di Jovanotti - 21 tappe in tutta Italia, la prima il 2 luglio a Lignano Sabbiadoro - sono state realizzate nell’area industriale del Poggino, nei capannoni della Mastro srl. Qui i due titolari, i fratelli Andrea e Daniele Mancinelli, nelle ultime settimane hanno lavorato giorno e notte per modellare il polistirolo ai disegni creati dal designer Luca Occhialini e rifiniti dalla giovane pittrice Antonella Servi. Della squadra fanno parte anche Daniela Orzachevici, Giovanna Spanu, Giorgio Ricci e Simone Federici. Daniele Mancinelli racconta com’è andata: “A fine maggio ci ha contattati la Botw di Roma, società alla quale l’entourage di Jovanotti ha commissionato i lavori. In soli quindici giorni abbiamo realizzato la grande ancora che somiglia alla J di Jova, la sfera che sovrasta il palco e l’omino di 13 metri che sta ai lati. Il nostro designer Luca insieme ad Antonella hanno effettuato un sopralluogo a Lignano per aiutare i tecnici nel montaggio”.

Video su questo argomento Jovanotti a Propaganda Live con "I love you baby" TMNews



Cosa si prova a vedere il vostro lavoro ammirato da migliaia di persone?

“Una bella sensazione, la scenografia di Jovanotti è il coronamento di un sogno”.

Avete realizzato altre scenografie da ricordare?

“Beh, dal primo padiglione in Vaticano a oggi, negli ultimi 14 anni ci siamo dati da fare. A dicembre abbiamo realizzato il casco di Boba Fett (Star Wars) per la Disney esposto all’Auditorium di Roma, poi il logo delle Universiadi di Napoli e la scenografia del Don Pasquale, che ha debuttato al teatro Unione”.

Al via da Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Party



La vostra è un’impresa edile. Come vi è venuta l’idea di fare anche altro?

“Fu dopo aver visitato la fiera del Saie a Bologna, più o meno 15 anni fa. C’era un macchinario con cui tagliare e creare polistirolo, dargli quel tocco artistico. Io e mio fratello ci guardammo negli occhi e ci capimmo al volo... l’edilizia era in forte crisi e serviva un’intuizione per dribblarla e andare avanti. Ci siamo riusciti”.

Video su questo argomento Al via da Lignano Sabbiadoro il viaggio del Jova Beach Party TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.