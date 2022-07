Viterbo, Monica Conesa vincitrice del Premio Fausto Ricci stasera debutta all'Arena di Verona

Valeria Terranova 24 luglio 2022 a

Dal primo posto al Premio Fausto Ricci, fino all’Arena di Verona. E’ la storia di Monica Conesa, soprano di 26 anni, vincitrice della nona edizione del concorso di canto lirico viterbese, che stasera debutta all’Arena nel ruolo principale di Aida. A scritturare la giovane, originaria della Florida ma ormai italiana d’adozione e forse anche un po’ viterbese, il soprano Cecilia Gasdia, membro della commissione che è stata presieduta da José Carreras. “Una favola diventata realtà - ha commentato l’avvocato Giuliano Nisi, presidente dell’associazione XXI Secolo che ogni anno organizza il Premio Fausto Ricci -. Siamo orgogliosi e felici per Monica, che l’anno scorso è salita sul gradino più alto del podio per la categoria Voci Emergenti. E’ stato un evento del tutto inaspettato, un sogno che si è concretizzato quando Cecilia Gasdia, alla fine della competizione, ha voluto ingaggiarla per l’Arena. Monica non fa che ringraziarci per averle cambiato la vita e questo ci emoziona molto. A ottobre Monica sarà anche al Teatro Filarmonico di Verona per la stagione invernale perché è stata scelta anche per altri ruoli. Ormai è diventata una professionista a tutti gli effetti. Oltre a lei, anche Francesco Leone, che di recente è stato impegnato nelle repliche del Don Pasquale di Gaetano Donizetti di nostra produzione, ha rivestito i panni di un personaggio minore debuttando agli inizi di luglio all’Arena di Verona e interpretando il Dottor Grenvil ne La Traviata, trasmessa anche da Rai 3”. Nel frattempo fervono i preparativi per la decima edizione e a presiedere la giuria ci sarà il soprano Raina Kabaivanska, una superstar della lirica.

Gasdia, dichiarazione d'amore per la città dei Papi



“Siamo molto contenti di poterla avere come presidente - ha continuato Nisi -. Ad affiancarla ci saranno Francesco Micheli, direttore artistico del teatro e del Festival Opera Donizetti di Bergamo, Gianni Tangucci, coordinatore artistico dell’Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Francesco Andolfi, manager del Teatro Regio di Torino. Per il resto siamo in attesa di ricevere la conferma da parte degli ultimi due componenti”.

Per il decimo anno la competizione si terrà dal 10 al 16 ottobre e le iscrizioni si sono aperte proprio in questi giorni.

“L’opera che produrremo sarà I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Come sempre le categorie saranno due: voci emergenti e ruoli d’Opera. Non vediamo l’ora di ascoltare i nuovi candidati e siamo contenti che questo progetto possa essere una fucina di talenti”, ha spiegato il presidente dell’Associazione XXI Secolo.

Monica Conesa ha commentato così su Instagram il momento in cui ha saputo di dover calcare uno dei palchi più importanti al mondo: “Ogni giorno della mia vita è stato dedicato a questo. Sono molto felice e grata alla vita di poter debuttare in uno dei teatri storici per la cultura italiana e del bel canto come Aida”.

