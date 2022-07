Viterbo, piatti per l'estate. I pomodori ripieni di riso: la ricetta di Vittoria Tassoni

23 luglio 2022 a

La volta scorsa abbiamo parlato della storia dei pomodori, questa volta parliamo di come scegliere i pomodori per l’insalata e vi darò la ricetta dei pomodori ripieni di riso. Come già detto prima anche per quelli da insalata, ci sono dei pomodori conosciuti a livello nazionale ed altri invece che hanno una notorietà solo nei territori dove si producono e solo lì si possono mangiare e acquistare. I pomodori da insalata, conosciuti anche come pomodori da mensa, per farli durare di più spesso vengono raccolti non ancora maturi, sul verde rossastro, senza ammaccature o parti rovinate e si lasciano maturare in cassetta. Si possono utilizzare quasi tutte le varietà, l’importante è che la loro polpa al tatto sia dura, consistente e soda, i pomodori da insalata possono essere lisci o costoluti e raggiungere anche grandi dimensioni, quelli più indicati sono.

Cuore di bue: viene coltivato in quasi tutte le regioni italiane, anche se la produzione principale arriva dall’Abruzzo, le sue caratteristiche sono una polpa farinosa, carnosa dal gusto dolce e poco acido e dalla buccia sottile. Un solo pomodoro può arrivare a pesare anche 500 grammi e per questo, quando viene tagliato a fette più spesse e condito con olio extra vergine di oliva, viene chiamato la “bistecca dei vegetariani”

Camone: ha una polpa carnosa, dimensioni piccole e consistenza croccante, è rotondo, ha la buccia liscia con “spalla” verde e nella parte inferiore una sfumatura rosso-arancio. Viene coltivato come ibrido in serra soprattutto in Sardegna e lo troviamo sul mercato nel periodo invernale fino a giugno.

Costoluto di Parma: è una varietà di pianta precoce con una crescita indeterminata media, ha una forma costoluta e appiattita, un colore rosso intenso e una polpa carnosa e dolce. Può essere usato anche per sughi cotti.

Marmande: frutto di grandi dimensioni, è una varietà di pomodoro molto produttiva e che ha una crescita indeterminata; è un pomodoro semi costoluto, dal colletto verde e dalla forma schiacciata, è una varietà di pomodoro precoce dalla polpa carnosa e profumata e può essere utilizzato anche per fare la salsa.

Tondo liscio: è una varietà molto diffusa in Italia, la pianta di questo pomodoro raggiunge i 2 metri e per svilupparsi ha bisogno di sostegni e di un clima temperato. Di colore rosso intenso, il pomodoro tondo liscio può essere di varie dimensioni e lo possiamo trovare sul mercato a singolarmente o a grappoli, ha una polpa molto consistente e ha un lungo periodo di conservazione. Questi sono i pomodori che solitamente si utilizzano per preparare un’insalata ma accanto a questi possiamo usare anche quelle tipologie di pomodori che, se maturi, utilizziamo per fare la salsa come il Datterino, il Ciliegino, il Costoluto fiorentino e il Torpedino: tutti questi pomodori, se usati quando non sono troppo maturi, sono particolarmente gustosi anche in insalata o su delle bruschette, accompagnandoli magari con del tonno sott'olio o con delle uova sode. E’possibile utilizzarli anche in una insalata di riso o di pasta, o ripieni di riso.

Pomodori ripieni di riso

8 pomodori maturi grandi

800 g di patate o quante ne volete mettere

1 spicchio d'aglio

8 cucchiai di riso Carnaroli

olio di oliva evo

sale

pepe

prezzemolo

acciughe

Lava per bene i pomodori e tagliate le calotte superiori, tieni da parte;

Svuota con il coltello la polpa dei pomodori, senza bucarli;

Versa la polpa in una ciotola e tagliuzzata con le forbici da cucina, oppure frulla,

salate, pepate, aglio tritato, acciughe a pezzetti;

Metti a scolare a testa in giù i pomodori sopra una scola;

Unisci il riso crudo nella ciotola con la polpa di pomodoro, amalgama bene;

Copri la ciotola con pellicola da cucina e fai riposare per 1 ora;

In questo modo il riso assorbirà liquido e si cuocerà prima; inoltre assorbirà sapori e profumi.

Pela le patate, lava, taglia a spicchi e metti in una pirofila. Condisci con olio di oliva, sale, pepe e lo spicchio d’aglio rimasto.

Sala leggermente la base dei pomodori e riempitele con un cucchiaio e mezzo di riso, non di più, perchè in cottura si allarga.

Chiudi ogni pomodoro con la propria calotta e sistemateli nella pirofila con le patate.

Copri la pirofila con carta da forno e fate cuocere i pomodori ripieni di riso in forno statico preriscaldato, a 180° per 40 minuti. Trascorso questo tempo togliete la carta forno e terminate la cottura in forno ventilato, sempre a 180° per altri 10 minuti.

Vanno gustati a temperatura ambiente o freddi.

