Viterbo, elezioni politiche. Rotelli, Fusco e Battistoni: in salita la strada per tornare in Parlamento

Rotelli spera nella riconferma, Fusco si dice pronto a giocare un ruolo da protagonista e Battistoni pensa alla migrazione nelle Marche.

Erano tre i parlamentari viterbesi nella scorsa legislatura, tutti espressione della coalizione di centrodestra. Tuttavia, con il taglio dei posti alla Camera e al Senato, la strada è in salita per tutti e tre e, per questo, ragionano a sentieri differenti, lontani dai collegi che comprendono Viterbo. Mauro Rotelli, deputato di FdI, ad oggi sarebbe quello con le maggiori chances di venir ricandidato nella Tuscia: fedelissimo di Giorgia Meloni, è stato tra i più presenti nel corso della legislatura (92% di presenze) e, nel collegio uninominale della Camera avrebbe ampie possibilità di vincere sull’onda dei consensi personali e del suo partito.

Ma, per un Rotelli che brilla, dev’esserci qualcuno disponibile a prendersi l’ombra. Dando per scontato (così si dice) che, all’uninominale del Senato verrà candidato un politico reatino, Francesco Battistoni, senatore e sottosegretario all’Agricoltura con Draghi, eletto quattro anni fa nel collegio viterbese, potrebbe decidere di candidarsi nelle Marche, dove ricopre attualmente l’incarico di commissario regionale per Forza Italia. Ci sarebbe anche il piano B, rappresentato da una candidatura nelle liste bloccate per i due plurinominali del Lazio, ma ci sarebbe da sgomitare e non poco. E, infine c’è il leghista Umberto Fusco, viterbese ma pontino d’origine ed eletto al Senato nel 2018 nel collegio di Guidonia. Anche per lui si profila la riconferma, ma c’è da aspettare circa due settimane per avere la certezza: “Sono molto tranquillo anche se, contro di me, dicono di tutto e di più, dipingendomi come un despota. Ho un grande rapporto con Matteo Salvini e quella appena trascorsa è stata una grande esperienza, per questo lo ringrazio. Al momento, nel Lazio siamo in due per quattro collegi, quindi aspettiamo e vediamo. Spero di essere protagonista anch’io, sono a disposizione. Auguro un po’ di stabilita politica al nostro Paese”.

Qualcuno, diverse volte, ha dato Fusco in procinto di passare ad Azione, con Calenda. Lui smentisce: “Non tradisco gli amici, per me la Lega e Salvini sono al primo posto. Chi mette in giro queste voci lo fa per creare zizzania, come fatto con Stefano Evangelista, che si è dovuto dimettere da coordinatore della Lega perché veniva costantemente punzecchiato in quanto compagno di mia figlia”. Ma oggi, oltre a togliersi qualche sassolino dalle scarpe ed attendere il via libera per la ricandidatura, il Senatür guarda Viterbo e si congratula col sindaco Frontini: “Sta facendo un grande lavoro, sono contento per questo suo inizio. Sta cercando con grande impegno di mettere a posto la città, le auguro di continuare così”.

