Viterbo, Cristina D'Avena in concerto al palazzetto dello sport di Piansano

23 luglio 2022 a

a

a

Sarà Cristina D’Avena l’ospite di punta della programmazione estiva del Comune di Piansano. La cantante, nota come interprete delle sigle di cartoni animati entrati nel cuore di tantissime persone, sarà in concerto venerdì 5 agosto alle ore 22 presso il palazzetto dello sport. Con lei sul palco, come di consueto, la band dei Gem Boy: un’occasione da non perdere per cantare tutti insieme e divertirsi con le più belle melodie dei cartoon con cui sono cresciute più generazioni di italiani.

Cristina D’Avena è capace di riempire le piazze come pochi. Durante i suoi live il pubblico si scatena e non c’è spettatore che non conosca a memoria le canzoni che canta, ossia le sigle dei cartoni animati.

Cristina D'Avena, quando Mirko nella serie tv di Kiss me Licia ”tentava di baciarmi, mettendo la lingua"

Inoltre, il cartellone dell’estate piansanese prevede una serie di appuntamenti tra musica live, cinema, spettacoli comici e altre iniziative di svago attraverso cui l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roseo Melaragni, in collaborazione con associazioni e realtà locali, vuole rendere il paese sempre vivo durante i mesi di luglio e di agosto.

Il programma ha preso il via ieri sera con Film sotto la torre, che ha proposto la proiezione dell’ultimo film commedia di Massimiliano Bruno C’era una volta il crimine, con Giampaolo Morelli, Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Carolina Crescentini, Edoardo Leo: terzo capitolo della saga iniziata con Non ci resta che il crimine e Ritorno al crimine.

Cristina D'Avena, il 25 aprile parte il nuovo tour

Sabato, alle ore 21,30, in piazza Lucia Burlini un grande tributo a Raffaella Carrà con il musical dal titolo Il sogno... forte forte, un viaggio attraverso le canzoni e le musiche che hanno reso indimenticabile la cantante, conduttrice e showgirl scomparsa poco più di un anno fa.

Anche per questa occasione si prevede pienone e soprattutto una serata all’insegna del ballo, visto che praticamente tutti conoscono a memoria le canzoni portare al successo dall’artista durante i suoi numerosi spettacoli che hanno fatto la storia della televisione.

Domenica spazio al ballo liscio con Giada Izzo & i Blue Note, affermata orchestra spettacolo in attività da quasi dieci anni e con un ampio repertorio di brani che attraversano tutta la tradizione musicale italiana. Location della serata sempre piazza Lucia Burlini con inizio alle 21,30.

Dopo il concerto di Cristina D’Avena del 5 agosto, l’estate di Piansano proseguirà l’11 agosto con la proiezione del film commedia-fantasy Una famiglia mostruosa di Volfango De Biasi, il 26 agosto con Comedy Show, spettacolo tra comicità e imitazioni di cantanti famosi in piazza Lucia Burlini e infine il 26 agosto con il concerto che vedrà suonare una cover band dei Pooh.



Cristina D'Avena allo Scalo per la festa di Sant'Antonio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.