Viterbo, carri e schiuma party a Gallese per la quarta edizione del carnevale estivo

Tutto pronto per la quarta edizione del Carnevale estivo, la sfilata notturna di carri allegorici che si tiene questa sera a Gallese. L’evento inizia alle 21 in piazza Alcide De Gasperi per poi terminare alle 23 a piazza Don Milani, dove seguirà lo schiuma party, la festa in cui tutti i visitatori si incontrano con le maschere per ballare tra nuvole di schiuma illuminate dalle luci dei carri.

Durante il Carnevale estivo tradizionalmente sfilano 4 carri decorati da vere e proprie sculture di carta pesta e costumi che, cuciti dalle sapienti mani delle sarte del paese, vengono resi unici da fili di luce colorata.

La parata di quest’anno è composta da quattro carri di Gallese e uno di Magliano Sabina. I temi sono i pavoni, anni ’50, i pompieri, i 70 anni di regno della regina Elisabetta e l’osteria realizzati ognuno da un gruppo diverso: Il paese dei balocchi, I casinari, Gli stazionari, La terza età e Gli esauriti.

L’evento è organizzato da Acosv, Associazione culturale ogni scherzo vale, che si occupa principalmente di promuovere il carnevale anche se, più volte ha dimostrato di essere molto attiva nel territorio. Durante la pandemia infatti, nonostante le restrizioni, ha continuato a muoversi aiutando le famiglie bisognose e, per tenere alto il morale dei cittadini, ha pubblicato dei video riguardanti i partecipanti alle sfilate degli anni precedenti.

“Dopo due anni di pandemia causata dal Covid siamo pronti a ripartire” afferma Cristian Orlandini membro di Acosv che aggiunge “ce la stiamo mettendo tutta. Stiamo organizzando al meglio il nostro amato Carnevale estivo, che è giunto alla sua quarta edizione”.

Orlandini continua raccontando l’origine del Carnevale estivo di Gallese: “L’idea dei carri allegorici estivi - dice -, è nata dall’associazione Acosv quasi per gioco e con l’intento di stravolgere i normali andamenti del Comune di Gallese”.

L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale e si celebra ogni terza settimana di luglio. Quest’anno poi la manifestazione sarà davvero molto partecipata, vista la voglia di scendere in piazza la sospensione forzata.



