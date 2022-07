Viterbo, guardia giurata rapinata a La Quercia. Processo subito per 6 banditi

Valeria Terranova 23 luglio 2022 a

a

a

Giudizio immediato per 6 dei 7 componenti della banda che mise a segno una rapina il 12 luglio del 2021 ai danni di una guardia giurata alla quale furono sottratti con la forza l’arma di servizio e una borsa contenente più di 43 mila euro, totale dell’incasso ritirato poco prima da alcune attività commerciali. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari Savina Poli su istanza del pubblico ministero Eliana Dolce, titolare del fascicolo. Si tratta di un 52enne, un 47enne, un 26enne di Grotte Santo Stefano, un 56enne viterbese, un 37enne e un 38enne.

Rapina al portavalori. Si avvicina la sentenza per il vigilantes

L’estate scorsa al primo arresto seguirono i successivi realizzati a marzo del 2022 nell’ambito dell’operazione “Last Security” che si è conclusa solo poche settimane fa nei primi di giugno con l’arresto dell’ultimo componente del gruppo criminale, il quale è stato acciuffato dagli agenti della squadra mobile della questura di Viterbo, coordinati dal dottor Alessandro Tundo, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentenne del capoluogo. Tutti e sei dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e ricettazione. Il vigilantes, mentre si trovava a La Quercia, fu avvicinato da due rapinatori a volto coperto, i quali gli avrebbero puntato una pistola alla tempia facendosi consegnare i contanti. La coppia di fuggitivi poi si sarebbe diretta e rifugiata a Ponte Di Cetti, nascondendo il malloppo in una cascina sulla Cassia Sud di proprietà del 52enne. Tuttavia un testimone intravide dei movimenti sospetti nel momento in cui i malviventi erano intenti a sostituire le targhe di una Fiat 500X rossa parcheggiata a bordo strada. Nelle vicinanze infatti furono trovate altre due macchine, oltre alla prima, una BMW nera e una Golf grigia che risultarono rubate.

Rapina a guardia giurata, banda sgominata dalla polizia

All’interno del casolare furono rinvenuti i soldi e gli investigatori sequestrarono targhe trafugate, documenti falsi, biliardini e altri oggetti elettronici. Il cerchio delle indagini si è chiuso a distanza di quasi un anno dalla rapina quando quasi un mese fa è stato catturato il settimo uomo.

Due degli accusati si trovano attualmente agli arresti domiciliari mentre 4 sono reclusi in diversi istituti di pena e sono rappresentati dagli avvocati Luigi Mancini, Domenico Gorziglia, Vissia Conti (foro di Tivoli), Delfo Berretti (foro di Perugia), Luca Pezzica (foro di Massa) e Riccardo Lottini (foro di Grosseto). Per tutti e sei il dibattimento è destinato ad aprirsi in autunno.

Guardia giurata rapinata, catturato il settimo uomo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.