Viterbo, bancarotta fraudolenta. Capocetti non risponde al gip

Ieri, 22 luglio, nel corso dell’interrogatorio di garanzia Maurizio Capoccetti, imprenditore viterbese 57enne, arrestato e indagato per bancarotta fraudolenta in concorso, conseguentemente al fallimento della Macaf Trading srl, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto, nella stessa giornata, il difensore, l’avvocato Angelo Di Silvio (nella foto), ha annunciato il ricorso al Tribunale del Riesame, al quale compete la valutazione e la decisione sulla misura cautelare inflitta al cinquantenne dal gip del Tribunale di Roma. Da giovedì 14 luglio infatti il 57enne, si trova agli arresti domiciliari ed è iscritto nel registro degli indagati insieme a due cugini, Antero e Francesco Capoccetti, di 63 e 47 anni e ad Antonio Glorioso, 52 anni. A disporre le misure cautelari il gip Gaspare Sturzo del Tribunale capitolino su istanza della Procura della Repubblica di Roma. Al centro dell’inchiesta il tracollo finanziario della storica azienda, attiva per molti anni nel settore della torrefazione, la Macaf Trading srl, con sede al Poggino, dichiarato dal tribunale fallimentare di Roma il 19 luglio 2018.

In particolare, Maurizio Capoccetti, risulterebbe amministratore unico della Macaf srl dal 1996 al 2004 e presidente del consiglio di amministrazione dal 2004 al 2011, e amministratore dopo la presunta cessione fittizia ad Antonio Glorioso fino al fallimento del 2018. Nei confronti del 57enne e Antonio Glorioso, quest’ultimo socio unico dall’aprile 2017, sono stati disposti gli arresti domiciliari, rafforzati dal braccialetto elettronico e ad entrambi è stato vietato categoricamente di comunicare con persone diverse dai propri familiari e legali, e di utilizzare qualsiasi dispositivo telematico, informatico o telefonico.

A tali imposizioni è connessa inoltre la misura interdittiva che impedisce a tre dei 4 indagati di esercitare per sei mesi la professione imprenditoriale. Come scrive nell’ordinanza il gip di Roma, le misure cautelari sono state disposte “perché in concorso tra loro e nelle rispettive qualità – spiega il magistrato - omettendo sistematicamente di pagare i tributi dovuti all’Erario, imposte, tasse, diritti camerali, contributi previdenziali ed assicurativi, Iva, Ires e Irap, a far data dall’anno 1999 e fino alla data del fallimento, per l’importo complessivo pari a euro 1.246.623,28 di cui euro 93.273,68 ammessi nello stato passivo reso esecutivo il 21.11.2018 cagionavano e, comunque, concorrevano a cagionare con dolo e per effetto anche delle operazioni dolose di cui al capo c), il fallimento della società a responsabilità limitata. Con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e commesso più fatti di bancarotta fraudolenta”.

