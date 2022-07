Viterbo, Pride. La consigliera di Vetralla Cascioli chiede scusa: “Non intendevo offendere i partecipanti”

Foto: foto Belfiore

R. V. 23 luglio 2022 a

a

a

All’indomani del Pride di Viterbo, manifestazione che ha visto una larga partecipazione, a scatenare numerose polemiche era stata la frase della consigliera Michela Cascioli di Vetralla. In risposta a una immagine che ritraeva tante persone l’una vicina all’altra, la vice presidente del Consiglio aveva apostrofato in modo colorito i partecipanti, usando come battuta una frase di Vincenzo De Luca. Una battuta che però aveva dato la stura a una serie di condanne, in particolare sui social. I consiglieri di opposizione avevano per questo proposto una mozione di sfiducia nei confronti della Cascioli stessa, che però non aveva trovato l’appoggio del numero sufficiente di consiglieri per poterla presentare formalmente. Da parte sua, Fratelli d’Italia, che l’aveva appena accolta nel partito, ha, dopo l’episodio, di fatto interrotto la procedura d’iscrizione, non permettendole più di entrare.

Pride, Frontini resta in silenzio sul patrocinio. Minacce agli organizzatori: "Useremo i fucili"

Momenti difficili per Michela Cascioli che non essendo presente al primo consiglio comunale per un lutto di famiglia, nell’ultimo Consiglio si è presentata regolarmente e, con la voce a tratti provata, ha letto una sua dichiarazione: "Volevo spendere due parole per la mia persona, ho ascoltato la registrazione, e desidero chiarire l’increscioso evento. La frase apparsa sui social era in risposta all’assembramento del Pride e non riferita al Pride stesso, la battuta era infelice, certo, ma l’ho presa soltanto in prestito per l’assenza delle mascherine e per l’assembramento che si era creato. La mia cultura, i miei principi e il mio pensiero sono indirizzati al rispetto di tutte le persone, sono contro ogni espressione di violenza e di discriminazione. Sono molto dispiaciuta e chiedo scusa se ho sbagliato, non era nelle mie intenzioni violare la sensibilità delle persone né tanto meno creare difficoltà ai miei colleghi e all’amministrazione stessa. Chiedo scusa a chi si è sentito offeso, ma dall’errore può nascere uno scambio di idee e una forma di crescita. Sarò più attenta sicuramente nel futuro ai commenti, in quanto ormai ricopro un ruolo istituzionale. Grazie a tutti e buon lavoro”.

Lazio Pride, la sfilata in città per i diritti Lgbt

Il consigliere Enrico Pasquinelli ha abbandonato il Consiglio, pur riconoscendo l’innocenza della battuta nelle intenzioni di Michela Cascioli, questo perché non si è preso un provvedimento formale nei confronti della stessa. Il sindaco, da parte sua, ha tenuto a chiedere l’impegno a che ciò non accada più, ed ha rimarcato il chiarimento esaustivo circa le intenzioni non offensive rispetto al Pride e ai diritti di tutte le persone, ritenendole condizioni imprescindibili per tutta la maggioranza, “Tutto ciò - ha detto il sindaco - sono motivazioni sufficienti per accettare le scuse della consigliera”.

x 1 / 28

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.