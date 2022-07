Viterbo, bambino annegato in piscina. Tre indagati, sabato 23 luglio i funerali

23 luglio 2022 a

Ci sono tre persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Fabio Guidobaldi il bambino di 4 anni e mezzo che è annegato nella piscina comunale di Grotte di Castro mercoledì mattina. Si tratta di un atto dovuto. Dopo il sequestro della piscina, infatti, il pm Eliana Dolce, che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo, ha iscritto tre nomi nel registro degli indagati principalmente per dare modo loro di nominare difensori e periti per l’autopsia che è stata portata a termine giovedì pomeriggio dalla dottoressa Mariarosaria Aromatario, medico legale dell’università La Sapienza di Roma.Per la relazione ci vorranno i canonici due mesi, intanto l’inchiesta va avanti.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri che nei giorni scorsi hanno raccolto numerose testimonianze e acquisito documentazione sull’impianto che attualmente di trova sotto sequestro. A giorni potrebbe essere inviata l’informativa definitiva ma, visto che bisognava portare a termine un atto irripetibile, ci sono i primi tre indagati. Si continua a lavorare per ricostruire la dinamica. Il corpicino del bambino è stato recuperato nella vasca degli adulti. Potrebbe aver scavalcato il muretto che delimita la vasca dei piccoli da quella dei grandi. Ma c’è anche l'ipotesi che il bambino possa essere stato trascinato dall’acqua, privo di sensi, nella vasca grande.

Intanto questa sera alle 19 a Castel Cellesi, in piazza della Repubblica sono in programma i funerali del bambino. I comuni di Bagnoregio e Grotte di Castro hanno proclamato il lutto cittadino.

La mamma del piccolo, Ambra Saccarelli, è di Grotte di Castro e il sindaco Piero Camilli ha voluto manifestare la vicinanza della comunità alla concittadina per “manifestare in modo tangibile e solenne il dolore e il cordoglio del Comune di Grotte di Castro per questa grave tragedia che ha sconvolto la cittadinanza”. Dunque bandiere mezz’asta negli edifici pubblici e serrande dei negozi chiuse alle 19 in concomitanza con i funerali.

Lutto cittadino anche a Bagnoregio con bandiere a mezz'asta nel Palazzo Comunale, un minuto di raccoglimento negli uffici a mezzogiorno, l'annullamento di tutti gli eventi previsti in calendario e il divieto di mettere in atto comportamenti in contrasto con il carattere luttuoso della giornata. Inoltre il sindaco invita tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e i titolari di attività commerciali a "manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune come la sospensione dell'attività, dalle 19, in concomitanza con i funerali.



