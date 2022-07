Viterbo, testate contro i sedili dell'auto dei carabinieri a Orte. "E' solo un tic", straniero assolto

V. T. 22 luglio 2022 a

Assolto un 38enne nigeriano accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri, 21 luglio, in aula davanti al giudice Elisabetta Massini è stata sentita la fidanzata del trentenne, una quarantenne originaria di Santo Domingo, testimone oculare dei fatti che risalgono alla sera del primo dicembre del 2019 a Orte.

“Eravamo all’esterno di un bar dove avevamo trascorso la serata e ci stavamo intrattenendo a chiacchierare con altri clienti – ha raccontato la 40enne-. Il locale aveva appena chiuso e mentre eravamo intenti a parlare si accostarono due pattuglie dei carabinieri. Avevamo bevuto della birra ma non eravamo ubriachi. Quando il mio fidanzato iniziò ad agitarsi lo ammanettarono e lui, che non sa esprimersi bene in italiano, gesticolava con le mani chiedendo il motivo per il quale lo avessero ammanettato e lo ferirono all’avambraccio destro con il manganello. Così i carabinieri ci invitarono a salire in macchina per andare in caserma e mentre eravamo a bordo il mio fidanzato era agitato e siccome ha un tic nervoso alla testa i militari pensarono che volesse prendere a testate il sedile dell’auto. Una volta arrivati la tensione aumentò e lui effettivamente cominciò a dimenarsi e intervenne anche il 118 per medicarlo”.

Il 38enne, assistito dall’avvocato Maria Luisa Piccirilli, rendendo spontanee dichiarazioni, ha affermato di aver mostrato i documenti ai militari. Al termine della camera di consiglio il giudice ha assolto il 38enne.

