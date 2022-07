Viterbo, per vendicarsi accusa il marito di incendio doloso, moglie gelosa condannata a 2 anni per calunnia

Valeria Terranova 22 luglio 2022 a

Sette anni fa per gelosia accusò il marito di aver appiccato un incendio nell’azienda in cui lavorava: condannata a 2 anni con pena sospesa una giovane, di origini calabresi, ma per lungo tempo residente in provincia. In aula a riepilogare i fatti il marito della donna, un 32enne, il quale fu prosciolto dalle accuse mosse a suo carico nel 2019 nell’ambito del processo che lo vide imputato a seguito delle dichiarazioni della consorte, finita a giudizio a sua volta davanti al giudice Elisabetta Massini per calunnia.

“All’epoca io e mia moglie eravamo ancora fidanzati e lei pensava che io avessi un’altra storia. In quel periodo ci furono diverse discussioni tra noi, ma niente di particolare – ha spiegato il trentenne-. Così si recò dai carabinieri e sporse denuncia contro di me perché era gelosa. In caserma riferì ai militari che ero stato io ad accendere il rogo nell’azienda nella quale allora lavoravo con un accendino. Poi mi chiese scusa svariate volte e io alla fine decisi di perdonarla e ci sposammo 4 mesi dopo. Lei venne a testimoniare anche al processo in cui ero accusato, dichiarando che l’aveva fatto per gelosia nei miei confronti. Siamo ancora sposati ma adesso mia moglie si è trasferita in Calabria per prendersi cura della madre malata, mentre io e i nostri due figli viviamo a casa dei miei genitori. Io e mia madre soprattutto ci occupiamo di loro”.

Il pm, sostenendo che dalla documentazioni, dalle testimonianze e dalla fase istruttoria in generale fosse emersa la penale responsabilità della donna. La pubblica accusa infatti in conclusione della requisitoria ha avanzato un’istanza di condanna a un anno e 4 mesi con le attenuanti generiche. La difesa, invece, durante l’arringa finale, ha ritenuto che la giovane non avesse violato la legge, che le dichiarazioni rese dalla propria assistita fossero state dettate dalla rabbia e che la stessa avesse ammesso quanto da lei commesso in maniera genuina, sottolineando il contesto familiare e sociale nel quale vive la coppia, chiedendone l’assoluzione. Il giudice ha condannato la donna a 2 anni di reclusione, concedendo la sospensione della pena, e obbligandola a provvedere al pagamento delle spese processuali.

