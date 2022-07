Viterbo, siccità. Per la ricarica delle falde bisognerà aspettare l'inverno

Massimiliano Conti 22 luglio 2022 a

a

a

Siccità farà sempre più rima con normalità. La causa della grande arsura che ha colpito l’Italia e la Tuscia - la provincia del Lazio dove la situazione è più critica - non è, o lo è solo in parte, l’eccezionale ondata di caldo di questa estate, peraltro ancora lontana dalla sua conclusione. La causa del drammatico abbassamento delle falde acquifere è da ricercare invece nei mesi invernali, sempre meno piovosi. E’ durante la stagione fredda, come fa notare il direttore tecnico di Talete Alessandro Fraschetti, che le falde si ricaricano.

Export nella Tuscia cresciuto del 10%. "Più occupazione nell'agroalimentare"

“Anche se dovessimo avere temporali e acquazzoni nelle prossime settimane, la situazione cambierebbe poco”, sottolinea il dirigente dell’azienda di via Romiti. Detto che di temporali all’orizzonte non se ne vedono - le previsioni danno bel tempo e caldo torrido almeno fino alla prima settimana di agosto - chi spera nella pioggia per ridare linfa agli acquedotti a secco, può mettersi l'anima in pace. Certo, i temporali aumentano la disponibilità di acqua per gli usi irrigui, e quindi fanno diminuire la pressione sulle reti idriche, ma non sono la soluzione. Due, sono, invece, le armi a disposizione dell’uomo per difendersi dalla Grande sete: una sul lungo periodo è rappresentata dal contrasto ai cambiamenti climatici e alle emissioni di gas serra; una sul breve periodo è la riduzione della dispersione idrica, ovvero la sostituzione degli acquedotti colabrodo. Secondo l’ultimo rapporto Istat, a Viterbo la percentuale pro-capite di acqua sprecata è del 34%. In pratica, su 384 litri a persona immessi, ne vengono erogati soltanto 252. Per risolvere il problema occorrerebbero però investimenti sulla rete idrica - nella Tuscia particolarmente estesa in proporzione agli abitanti (di qui la condizione di debolezza dell’Ato) e particolarmente obsoleta - che Talete, nelle condizioni economiche attuali, non è in grado di compiere. Ergo: il problema è destinato a perdurare. Così come sono destinati a perdurare nei prossimi anni gli inverni scarsamente piovosi e le estati estremamente siccitose. Con tutte le conseguenze che questo comporta, oltre che sul benessere degli abitanti, su un’economia prevalentemente agricola, quindi molto legata alle condizioni climatiche e meteorologiche. Intanto, nel Viterbese si continua a boccheggiare.

Siccità e carenza d'acqua. Preoccupazione per le località turistiche. Autobotti in vari comuni

Ormai pressoché tutti i sindaci, compreso quello del capoluogo, hanno emanato le ordinanze antispreco. Ma, come sempre, c’è un problema di controlli. Chi è che verifica se in una villetta nelle ore serali vengano attivati gli impianti di irrigazione? Come sempre tutto viene rimesso al senso di responsabilità dei cittadini.

Intanto, come riportato ieri dal Corriere, le due sorgenti di Piancastagnaio e delle Vene a San Lorenzo Nuovo hanno visto una riduzione della portata del 40%, mentre il lago di Bolsena si è abbassato di circa un metro. A Blera, Soriano e Tre Croci, per integrare la riduzione del flusso idrico sono state attivate le autobotti.

Movida, a Montalto si ricorre al daspo urbano Giulivi: “A Tarquinia i giovani vanno a letto presto”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.