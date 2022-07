Viterbo, bambino morto annegato in piscina a Grotte di Castro. Si indaga per omicidio colposo

22 luglio 2022 a

“Era un bambino pieno di vita”. A ricordare il piccolo Fabio Guidobaldi, 4 anni e mezzo, annegato mercoledì mattina nella piscina comunale di Grotte di Castro. A ricordare il bimbo è Don Tancredi, il parroco della parrocchia del paese. A unito in matrimonio i genitori, Giulio e Ambra, nel 2016 e ieri, con un lungo post sui social ha provato dare conforto a una famiglia distrutta dal dolore più grande.

Bambino di 4 anni annega in piscina, indaga la Procura

Intanto continuano le indagini per capire cosa è avvenuto nella piscina gestita dalla Factory Sport Castrum. Il bimbo, da quello che si è appreso, da settimane ormai partecipava alle attività estive proposte dal centro sportivo. La famiglia è originaria di Grotte di Castro ma vive a Castel Cellesi, frazione di Bagnoregio. Tuttavia aveva deciso di far aderire alle proposte della piscina di Grotte di Castro iscrivendo il piccolo alle attività del centro. Attività che riscuotono un discreto successo anche perché la società che gestisce l’impianto ha garantito un numero congruo di assistenti proprio per le attività dei bambini. Si parla di un rapporto di uno ogni tre piccoli. Eppure tutto ciò non ha impedito che mercoledì mattina, intorno alle 10.30, si consumasse la tragedia. Ancora non è chiarissima la dinamica. Il corpicino del bambino è stato recuperato nella zona della vasca degli adulti. L’ipotesi è dunque che possa aver scavalcato il muretto che divide la vasca piccola da quella per i grandi. Tuttavia ancora non è stato stabilito dove il piccolo è annegato. Potrebbe infatti essere strato trascinato, quando era già privo di sensi, nell’altra parte della vasca. Difficile stabilire dove ha perso conoscenza. Quando gli assistenti e i bagnini hanno preso coscienza di ciò che era avvenuto hanno portato il bambino a bordo piscina iniziando le manovre di rianimazione poi continuate dai soccorritori del 118 per quasi un’ora.

Viterbo, bimbo di 4 anni muore annegato in piscina

Ora la piscina è sotto sequestro su ordine del pm titolare del fascicolo ossia la dottoressa Eliana Dolce della Procura di Viterbo che ha ordinato anche l’autopsia sul corpo del piccolo. L’esame si è svolto ieri pomeriggio a Viterbo, il perito si è preso i canonici 60 giorni per la relazione. Il corpo è stato restituito alla famiglia. Va chiarito, soprattutto, se il piccolo ha accusato un malore nella vasca o prima di entrare in acqua. Per quanto riguarda la dinamica sono ancora in corso le indagini che sono delegate ai carabinieri di Grotte di Castro e della compagnia di Montefiascone. Sono state raccolte le testimonianze di quasi tutte le persone che in quel momento erano in piscina per capire se si possono ipotizzare dei profili di responsabilità. Il fascicolo è stato aperto con l’ipotesi di omicidio colposo, ma ancora fino alla serata di ieri era contro ignoti. Si attende la fine degli accertamenti dei carabinieri.

“Ho parlato con la nonna Livia. A causa del Covid non posso essere vicino ai genitori che ho unito in matrimonio nel luglio del 2016 – scrive don Tancredi sui social -. La consolazione più grande è il fatto che il buon Dio stringe oramai Fabio fra le sue braccia con amore di padre e madre. Lo stesso Signore ‘asciugherà ogni lacrima’ dagli occhi di coloro che piangono”.



