Viterbo, notte bianca. Tutto pronto per l'evento targato Frontini

E’ la notte bianca targata Chiara Frontini, quella che porterà il nome di Viterbo Bella di Sera. L’appuntamento per la definizione dei dettagli si è svolto lunedì da Schenardi. Si tratta di una serata che proseguirà tutta la notte e che si svilupperà nel centro storico con angoli musicali, artisti di vario genere e possibilità di fare spesa, visto che i negozi resteranno aperti.

Un’idea che in questo momento con i saldi in corso, e la crisi che non molla la presa, potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a chi nel settore del commercio ci vive e ci lavora.

I dettagli non sono ancora noti, e soprattutto non sono ancora noti gli addebiti di spesa. Cioè quali e quante attività saranno a carico dei negozianti e quali a carico del Comune. Certo è che la città ha bisogno di iniziative, di proposte e di movimento. Una città che, dopo la guida del commissario Scolamiero, attende la pianificazione degli eventi e delle attrazioni soprattutto nel centro storico, bello ma in cerca di quell’affluenza che sia risorsa economica, non solo per locali e i diversi ristoranti, ma anche per il commercio, ancora un po’ Cenerentola e in attesa di rilancio. Chiara Frontini ha sempre detto che questo sarebbe stato uno dei suoi punti del programma. E questo si vedrà già con Viterbo Bella di Sera.

Le attese sono davvero tante, anche in vista della magia di Santa Rosa e del trasporto della macchina, e tra gli invitati pare ci saranno diversi nomi eccellenti, pronti a sostenere la città e un percorso di rinascita.

