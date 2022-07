Viterbo, open day anagrafe. Aperture straordinarie in via Garbini

B. M. 22 luglio 2022 a

Dopo l’annuncio della sindaca Chiara Frontini, è stata ufficialmente presentata l’iniziativa dedicata alle aperture straordinarie di luglio e settembre degli uffici anagrafici di via Garbini.

A illustrare i dettagli è stata la stessa sindaca: “L’ufficio anagrafe di via Garbini - ha spiegato - sarà aperto, in via del tutto eccezionale, sabato e domenica, e ancora, sabato 30 e domenica 31 luglio, sabato 17 e domenica 18 settembre, sabato 24 e domenica 25 settembre. L’orario sarà dalle 8,30 alle 13,30. E’ una prima iniziativa - ha evidenziato la sindaca - che va a rispondere a una delle principali esigenze per i cittadini, il servizio anagrafe che negli ultimi anni è stato molto sollecitato, portando a creare disservizi, e non per responsabilità del personale”.

L’Open day anagrafe è il primo segnale alla cittadinanza per dare la possibilità ai viterbesi, senza prendere appuntamento, di richiedere il rinnovo di carte d’identità, il rilascio di certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive, copie conformi, autentiche di foto e firme.

“Un’iniziativa - ha tenuto a precisare Chiara Frontini - che è stata possibile grazie alla sinergia di una squadra amministrativa compatta ed efficiente: il personale degli uffici, Luciana Mini, Laura Azzaro e Anna Rita Fabi che si sono rese disponibili per offrire questo servizio, i consiglieri comunali Marco Ciorba, da cui è partita l’iniziativa, e Simone Onofri, delegato all’innovazione che si sta occupando di snellire i processi dei servizi, il comandante Mauro Vinciotti, dirigente del settore, e l’assessora ai servizi al cittadino e imprese Katia Scardozzi”.

