Viterbo, maltrattamenti in famiglia. Umilia la moglie: condannato a 2 anni e sei mesi

V. T. 21 luglio 2022 a

a

a

Minacciò la moglie puntandole un coltello alla gola davanti ai due figlioletti: condannato a 2 anni e 6 mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate un 42enne, originario della Romania e residente in un centro della provincia. L’uomo fu denunciato dalla moglie, 34enne, anche lei romena, dopo l’ennesimo episodio di violenza.

Sin dal 2015 l’uomo, possessivo e maniaco del controllo, accecato dalla gelosia e dall’alcol, impediva alla donna di avere una vita sociale, la insultava abitualmente e la accusava di intrattenere relazioni extraconiugali non curante della presenza dei due figli minori di 10 e 12 anni, che assistettero loro malgrado agli atti vessatori.

Botte alla compagna, arrestato cinquantenne. Aveva finito di scontare condanna per omicidio

La trentenne tra il 2017 e il 2018 in diverse circostanze fu aggredita fisicamente dal marito, ma la situazione precipitò quando lui, brandendo un coltello da cucina e piazzandolo sotto la gola della vittima, la minacciò di morte.

Ieri la donna è comparsa in aula col proprio legale, l’avvocato Domenico Gorziglia. Nel corso dell’ultima udienza che si è celebrata in mattinata a porte chiuse per l’ascolto del figlio più grande della coppia, il quale ha deposto al cospetto del collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini, si è conclusa con la discussione e la sentenza. In conclusione della requisitoria, il pm Paola Conti, riepilogando la drammatica vicenda e sostenendo che la responsabilità penale dell’uomo fosse emersa nel dibattimento, ha chiesto una condanna a 2 anni e 6 mesi.

Alunno maltrattato e umiliato in classe a Bagnoregio. Slitta il processo all'insegnante

“Era un buon padre di famiglia – ha sostenuto il difensore nell’arringa finale -. È vero che era geloso, ma non ci furono violenze tra loro, ma solo discussioni”.

Il verdetto emesso dal terzetto collegiale, accogliendo la tesi accusatoria, ha condannato il 42enne a 2 anni e mezzo di reclusione stabilendo una provvisionale di 10 mila euro in favore della vittima.

Chiude canile, 120 randagi sfrattati. L'appello: “Serve una proroga da luglio a ottobre”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.