Viterbo, morte Maria Sestina Arcuri. Nonna di Andrea Landolfi accusata di omissione di soccorso. Chiuse le indagini

V. T. 21 luglio 2022 a

a

a

Chiuse le indagini a carico di Mirella Iezzi a più di tre anni dalla morte di Maria Sestina Arcuri. Si tratta della nonna 83enne di Andrea Landolfi, assolto il 19 luglio 2021 dall’accusa di omicidio volontario della fidanzata.

L’anziana è accusata di omissione di soccorso, abbandono di incapace e false dichiarazioni al pm, per aver da sempre supportato la versione del nipote.

Procura e parte civile ricorrono contro l'assoluzione di Andrea Landolfi



“Aspettiamo il giudizio immediato e la data dell’udienza”, ha commentato il difensore dell’ottantenne, l’avvocato Gianluca Fontana, del foro di Busto Arsizio, il quale a maggio scorso si era opposto alla proroga delle indagini di ulteriori sei mesi richiesta dal pubblico ministero Franco Pacifici.

La pubblica accusa, nonostante la nonna dell’ex pugile e operatore socio sanitario abbia sin dall’inizio riferito che la caduta che portò Maria Sestina Arcuri alla morte fu conseguente a una drammatica fatalità e che si fosse trattato di un tragico incidente, ritenne invece che la donna in qualità di testimone oculare sapesse che a lanciare o a spingere la ragazza dalla scalinata fu Andrea Landolfi.

Processo Landolfi, per la Procura la Corte d'Assise ha valutato male prove e testimonianze

L’83enne si costituì parte civile nel procedimento contro il nipote, che fu condannato a 4 anni di reclusione solo per lesioni personali aggravate e omissione di soccorso nei confronti della nonna per averla colpita mentre la donna si era affrettata ad aiutare Maria Sestina. La percossa inferta dal nipote le causò la frattura di tre costole, il tutto certificato da una prognosi superiore a 40 giorni.

Motivo su cui si fonda il ricorso in appello dei difensori del 33enne, gli avvocati Serena Gasperini e Daniele Fabrizi, secondo i quali si tratta di lesioni colpose e non dolose.

A ottobre processo d'appello per la Morte di Maria Sestina Arcuri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.