Viterbo, bambino di 4 anni morto annegato in piscina. Tragedia a Grotte di Castro, indaga la Procura

Un bambino di 4 anni è morto annegato in una piscina a Grotte di Castro (Viterbo). La tragedia intorno alle 10,30 di mercoledì 20 luglio. La dinamica è ancora oggetto di accertamenti, il bambino sarebbe annegato nella vasca per gli adulti. Vani tutti i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Sul posto carabinieri e pm di turno che stanno sentendo alcuni testimoni per ricostruire la dinamica. Indaga la Procura di Viterbo.

