Truffa da 30 mila euro: archiviato processo a consulente finanziario

Archiviato il processo a carico di un consulente finanziario che fu denunciato da una investitrice viterbese, vittima di una truffa di 30 mila euro.

L’istanza è stata avanzata il 14 luglio scorso dalla pubblica accusa e dal difensore dell’uomo, l’avvocato Matteo Moriggi ed è stata accolta ieri dal giudice Elisabetta Massini.

I fatti risalgono a 6 anni fa quando la vittima affidò al broker degli investimenti di acquisto e compravendita di materiali preziosi e diamanti realizzate in Africa e a Dubai. La denuncia tuttavia è stata presentata a distanza di anni.

“Si tratta di operazioni rischiose che non andarono a buon fine. Effettivamente la persona offesa non rientrò degli investimenti fatti - ha raccontato Moriggi”.

“Nel corso del dibattimento - ha spiegato ancora l’avvocato del consulente finanziario - ho prodotto tutte le attività, come i viaggi fatti dal mio assistito, il quale in buona fede si recò in questi Paesi per svolgere il proprio lavoro per conto della parte offesa. Proprio a Dubai il mio assistito fu truffato a sua volta per alcune pietre che non avevano le autorizzazioni necessarie all’esportazione. L’archiviazione della quale siamo soddisfatti, è stata condivisa anche dal pm ed è stata chiesta da parte mia per il ritardo con cui la parte offesa sporse denuncia e poi nel merito”.

