Emorragia di forza lavoro nella Tuscia

19 luglio 2022 a

a

a

Nel giro di otto anni la provincia di Viterbo perderà il 6,6 per cento della sua forza lavoro, pari a 12.861 residenti in età occupabile, quella che va dai 15 ai 64 anni.

E’ quanto emerge da un’indagine pubblicata ieri dal Sole 24 Ore basata sulle previsioni demografiche sperimentali dell’Istat.

In pratica è come se, a causa della cosiddetta spirale demografica e del progressivo invecchiamento della popolazione, dovesse sparire entro il 2030 un intero paese grande come Montefiascone, solo nella fascia anagrafica in questione. Nella fascia compresa tra i 15 e i 29 anni si perderanno invece “solo” 833 residenti (il 2 per cento del totale attuale), in quella tra i 30 i 64 anni 12.028 (il 7,9%).

Cantieri fermi, nell'edizione a rischio 1.500 posti di lavoro

Nella classifica laziale la Tuscia si piazza al terzo posto, dopo Rieti e Frosinone, in quella nazionale al 48°. Più si sale nelle posizioni più l’emorragia di residenti, e quindi di cittadini in età lavorativa, cresce.

L’istituto di statistica per la prima volta quest’anno ha proiettato i dati demografici al 2030 su base provinciale. “Otto anni – spiega il dirigente di ricerca Istat Marco Marsili - sono un orizzonte a brevissimo termine: la contrazione dei residenti in età da lavoro è già una realtà in corso”.

A livello nazionale secondo l’indagine nel 2030 mancheranno all’appello un milione e 983 mila cittadini tra i 15 e i 64 anni (pari al 5,3 per cento), un milione e 834 mila nella fascia tra i 30 e i 64 anni (6,4%), 149.661 nella fascia tra i 15 e i 29 (1,7%).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.