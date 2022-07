Frontini: stop a bivacchi su fontane e scalinate

19 luglio 2022 a

Pubblicata ieri mattina l’ordinanza della sindaca Frontini per il decoro e il contrasto del degrado urbano nel centro storico; sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre,

“Questo provvedimento – spiega Frontini - fa seguito alle tante segnalazioni e richieste che, a più riprese, abbiamo ricevuto da parte di cittadini, associazioni di categoria, turisti e fruitori della città che denunciano la situazione di incuria e degrado urbano in cui verte il centro storico. Abbiamo ogni giorno davanti agli occhi immagini poco edificanti di bivacco su fontane, scalinate, piazze”.

“Sarà solo un primo passo - continua la sindaca – seguiranno nei prossimi mesi altri azioni per contrastare questi fenomeni”. Il provvedimento prevede nello specifico le seguenti disposizioni: è vietato sedersi, sdraiarsi e dormire sul suolo pubblico o a uso pubblico; sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti, delle fontane e dei luoghi di culto; sugli arredi urbani. È inoltre vietato mangiare e bere occupando con alimenti, contenitori, sacchi, carte o altri oggetti il suolo pubblico o a uso pubblico.

Sulle panchine pubbliche sarà consentito bere e consumare alimenti, adottando un comportamento consono al decoro pubblico e al senso civico, a condizione che detti arredi non vengano imbrattati o ingombrati con alimenti, contenitori, sacchi, carte e quant'altro.

